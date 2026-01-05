Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mini Diamonds India Ltd share jumps 20 percent after getting 16650000 crore rupee work order
20% उछला पेनी स्टॉक, हॉन्ग कॉन्ग से मिला है 16,65,00,000 रुपये का काम, कीमत ₹50 से कम

20% उछला पेनी स्टॉक, हॉन्ग कॉन्ग से मिला है 16,65,00,000 रुपये का काम, कीमत ₹50 से कम

संक्षेप:

Penny Stock: पेनी स्टॉक मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड (Mini Diamonds India Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 20 प्रतिशत की तेजी देखको मिली है। इसके पीछे की वजह कंपनी को मिला नया वर्क ऑर्डर है।

Jan 05, 2026 04:53 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: पेनी स्टॉक मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड (Mini Diamonds India Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 20 प्रतिशत की तेजी देखको मिली है। इसके पीछे की वजह कंपनी को मिला नया वर्क ऑर्डर है। बता दें, आज शेयरों में उछाल के बाद भी पेनी स्टॉक का भाव 50 रुपये से कम ही रहा है।

क्या मिला है काम?

एक्सचेंज को दी जानकारी में मिनी डायमंड्स लिमिटेड ने बताया है कि हॉन्ग कॉन्ग के एक क्लाइंट्स से 5 जनवरी 2025 को 16,65,00,000 रुपये का काम मिला है। कंपनी को लैब में बनाए गए डायमंड्स का काम मिला है। इस ऑर्डर को तीन महीने में पूरा करना है। वहीं, पेमेंट 150 दिन या उससे पहले होगा।

20% उछला शेयर

मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयर आज बीएसई में 25.65 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 28.92 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। हालांकि, इसके बाद भी फिर से यह स्टॉक मुनाफावसूली का शिकार हो गया। जिसकी वजह से मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 10.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 26.55 रुपये के लेवल पर था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 43.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 19.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 312 करोड़ रुपये का है।

1 साल से संघर्ष कर रहा है पेनी स्टॉक

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.85 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दो साल में मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 639 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में यह पेनी स्टॉक 6074 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

5 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सो में हो चुका है। 2025 में कंपनी ने अपने शेयरों को 5 टुकड़ों में बांट दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

