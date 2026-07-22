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दो दिन में 109% की तूफानी तेजी, 331 रुपये का शेयर 693 रुपये के पार

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को 5% चढ़कर 693.30 रुपये पर बंद हुए हैं
  • दो दिन में कंपनी के शेयर 109 पर्सेंट उछल गए हैं
  • कंपनी के शेयरों में यह उछाल आईपीओ प्राइस से आया है
  • कंपनी के शेयर मंगलवार को बाजार में लिस्ट हुए हैं
दो दिन में 109% की तूफानी तेजी, 331 रुपये का शेयर 693 रुपये के पार

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी तूफानी तेजी देखने को मिली है। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 693.30 रुपये पर बंद हुए हैं। दो दिन में कंपनी के शेयर 109 पर्सेंट चढ़ गए हैं, मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में यह तेजी आईपीओ प्राइस के मुकाबले आई है। कंपनी के शेयर मंगलवार 21 जुलाई को ही बाजार में लिस्ट हुए हैं।

पहले ही दिन करीब 100% उछल गए थे कंपनी के शेयर
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों की बाजार में जबरदस्त एंट्री हुई थी। कंपनी के शेयर मंगलवार को 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 628.90 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए। शानदार लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़कर 660.30 रुपये पर बंद हुए। यानी, कंपनी के शेयर पहले ही दिन करीब 100 पर्सेंट उछल गए। बुधवार को भी कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट चढ़ गए हैं। 331 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर दो दिन में 109 पर्सेंट चढ़ गए हैं।

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219 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ टोटल 219.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 216.60 गुना सब्सक्राइब हुआ। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 260.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 194.05 गुना दांव लगा। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 800 शेयर थे।

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क्या करती है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज?
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज (Millworks Technologies) की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई है। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रेलवे, एयरोस्पेस, डिफेंस, मेट्रो रेल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए हाई-प्रिसिशन कंपोनेंट्स और असेंबलीज के डिजाइन, डिवेलपमेंट और प्रॉडक्शन में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज रेलवे कोच कंपोनेंट्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, डोर मैकेनिज्म, मेट्रो ट्रेन कप्लर्स, एयरोस्पेस एंड एयरोनॉटिकल कंपोनेंट्स, ड्रोन पार्ट्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए प्रिसिशन कंपोनेंट्स बनाती है।

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के डीटेल्स
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 14 जुलाई 2026 को खुला था और यह 16 जुलाई तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 160 करोड़ रुपये का था। श्रीधर आचार्य, एचके मधु, सौम्या मधु और रश्मि श्रीधर आचार्य कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65.08 पर्सेंट थी, जो कि अब 47.18 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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