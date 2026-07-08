Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभी से 84% से ज्यादा का फायदा, अगले हफ्ते खुल रहा IPO, 331 रुपये है शेयर का दाम

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 84% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं
  • कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 14 जुलाई से खुल रहा है
  • आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 331 रुपये है
अभी से 84% से ज्यादा का फायदा, अगले हफ्ते खुल रहा IPO, 331 रुपये है शेयर का दाम

एक और कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ अगले हफ्ते मंगलवार 14 जुलाई से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ अभी ओपन भी नहीं हुआ है, लेकिन ग्रे मार्केट में इसके शेयर धमाल मचाए हुए हैं। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर ग्रे मार्केट में 84 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ 16 जुलाई तक दांव लगाने के लिए खुला रहेगा।

331 रुपये है शेयर का दाम, 280 रुपये पहुंच गया है GMP
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Millworks Technologies IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 331 रुपये है। अभी से कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 280 रुपये पहुंच गया है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर 611 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 84 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट शुक्रवार 17 जुलाई को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर मंगलवार 21 जुलाई को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:LPG के रेट घटे या बढ़े? दिल्ली से ₹255 महंगा है लेह में गैस? क्यों है इतना अंतर?

2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Millworks Technologies IPO) में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 800 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में 2,64,800 रुपये का निवेश करना होगा। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का टोटल साइज 160 करोड़ रुपये तक का है। कंपनी के प्रमोटर्स श्रीधर आचार्य, एच के मधु, सौम्या मधुय और रश्मि श्रीधर आचार्य हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65.08 पर्सेंट है। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

ये भी पढ़ें:अगर नहीं आ रही पीएम किसान की किस्त तो जानें क्यों लटकी है और कैसे मिलेगी

क्या करती है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज?
मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी है। हाई-एक्युरेशी मशीन्ड कंपोनेंट्स, शीट मेटल पार्ट्स और रेलवे, एयरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए इंटीग्रेटेड असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। कंपनी एयरो-इंजन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाले प्रिसिशन-मशीन्ड कंपोनेंट्स और सब-असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो कंपनी मिसाइल एयरफ्रेम कंपोनेंट्स, गाइडेंस सिस्टम हाउसिंग्स, स्ट्रक्चरल ब्रैकेट्स एंड माउंट्स और सिलिंडर पार्ट्स बनाती है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी प्लांट एंड मशीनरी के परचेज में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वॉयरमेंट्स की फंडिंग और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,