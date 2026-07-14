IPO पर टूट पड़े लोग, खुलते ही हो गया फुल, अभी 300 रुपये चल रहा है GMP

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी का आईपीओ खुलते ही फुल हो गया है। मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर शुरुआती 1 घंटे में ही 1.74 गुना दांव लग गया है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयरों का शानदार परफॉर्मेंस जारी है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 90 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 16 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 160 करोड़ रुपये तक का है।

331 रुपये शेयर का दाम, 300 रुपये चल रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज (Millworks Technologies) के आईपीओ में शेयर का दाम 331 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 300 रुपये के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के शेयर 631 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, ग्रे मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग पर निवेशकों को बंपर मुनाफा हो सकता है। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 17 जुलाई को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर 21 जुलाई 2026 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

एक घंटे में ही IPO पर 1.74 गुना दांव

मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Millworks Technologies IPO) पर शुरुआती एक घंटे में ही 1.74 गुना दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 2.37 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में मंगलवार सुबह 11 बजे तक गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 2.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स सिर्फ 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 800 शेयर हैं।