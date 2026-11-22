Milk Price Hike: भैंस का दूध ₹6 और गाय का दूध ₹4 प्रति लीटर हुआ महंगा; किस कंपनी ने बढ़ाया दाम?
मुख्य बातें
- Milk Price Hike: दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है
- भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध का दाम 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है
- यह बढ़ोतरी गोकुल मिल्क यूनियन ने की है
Milk Price Hike: दूध की आवश्यकता हर एक घर में है। ऐसे में दूध का रेट बढ़ने का सीधा असर आम-आदमी की जेब पर पड़ता है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव मिल्क प्रोडक्यूसर्स यूनियन (प्रचलित नाम गोकुल मिल्क यूनियन) ने दूध के रेट में इजाफा किया है। भैंस के दूध का रेट इस यूनियन ने 6 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध में 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसकी जानकारी संगठन के चेयरमैन राजेश पाटिल ने दी है। बता दें, बढ़े हुए रेट शनिवार से ही लागू कर दिए गए हैं।
राजेश पाटिल ने बताया कि यह फैसला सभी 25 डायरेक्टर्स ने सूखे के हालात को देखते हुए लिया है। बता दें, इसके अलावा संगठन ने किसानों से दूध खरीदने के रेट में भी इजाफा किया है। 3 रुपये प्रति लीटर भैंस के दूध में और 2 रुपये प्रति लीटर गाय के दूध में इजाफा किया गया है। यह नया रेट मार्च यानी 131 दिनों तक लागू रहेगा।
मदर डेयरी और अमूल ने भी बढ़ाया है रेट
इस साल अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में दो बार इजाफा किया है। 12 नवंबर को गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने फ्रेश मिल्क के पैक की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। अमूल ताजा का रेट 2 रुपये प्रति लीटर मंहगा हो गया है। वहीं, अमूल गोल्ड फुल क्रीम का रेट 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गया है।
मदर डेयरी ने भी दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में इजाफा किया है। इस ब्रांड ने 2 से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। इस कंपनी के दूध अब 62 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, फुल क्रीम मिल्क का रेट 76 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।
इससे पहले इन ब्रांड्स ने मई 2026 में दूध की कीमतों में इजाफा किया था। तब दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी।
दूध की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है?
पशुओं को खिलाए जाने वाले हरा और सूखा चारा की कीमतों में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जिससे किसानों का खर्च पहले की तुलना में बढ़ा है। गुजरात और महाराष्ट्र में कम बारिश की वजह से नया चारा भी प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि दूध के रेट को कंपनियों ने बढ़ाया है।
इसके अलावा मदर डेयरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पैकेजिंग खर्च भी पहले की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ गया है। साथ ही शुद्ध दूध के पनीर की डिमांड में इजाफे ने भी मिल्क प्रोड्यूर्स पर मांग का दबाव बढ़ाय है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।