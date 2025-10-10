Midwest Limited Sets IPO sets 1014 and 1065 rs price band issue open from 15 october 15 अक्टूबर को खुल रहा यह IPO, कंपनी ने सेट किया ₹1014 से ₹1065 प्राइस बैंड, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Midwest Limited Sets IPO sets 1014 and 1065 rs price band issue open from 15 october

15 अक्टूबर को खुल रहा यह IPO, कंपनी ने सेट किया ₹1014 से ₹1065 प्राइस बैंड

Midwest Limited Sets IPO: अगले हफ्ते एक और बड़ी कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। मिडवेस्ट लिमिटेड ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी का आईपीओ 15 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
15 अक्टूबर को खुल रहा यह IPO, कंपनी ने सेट किया ₹1014 से ₹1065 प्राइस बैंड

Midwest Limited Sets IPO: अगले हफ्ते एक और बड़ी कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। मिडवेस्ट लिमिटेड ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी का आईपीओ 15 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 451 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगा। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में

क्या है प्राइस बैंड

मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ का प्राइस बैंड 1014 से 1065 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14910 रुपये का दांव लगाना होगा।

ये भी पढ़ें:GMP का इशारा, पहले ही दिन ₹1500 के पार जाएगा यह शेयर, 54 गुना लगा है दांव

इस आईपीओ के जरिए कंपनी 250 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 201 करोड़ रुपये जारी करेगी। फ्रेश शेयर से जुटाए 130.30 करोड़ रुपये का प्रयोग फेज II के विस्तार के लिए करेगी। वहीं, 25.70 करोड़ रुपये का प्रयोग सब्सिडियरी के लिए 25.70 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी। वहीं, 3.2 करोड़ रुपये का प्रयोग सोलर एनर्जी में करेगी।

किसके लिए कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा आईपीओ के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

ये भी पढ़ें:LG और Tata Capital के IPO पर नहीं लगा पाए दांव? आज दे रही एक बड़ी कंपनी दस्तक

Midwest Limited 16 ग्रेनाइनट माइंस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑपरेट करती है। वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी का सीएजीआर 11.63 प्रतिशत, EBITDA में 38.47 प्रतिशत और PAT में 40.53 प्रतिशत का विकास हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 133.30 करोड़ रुपये रहा है। नेट प्रॉफिट में 33 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवन्यू 626.20 करोड़ रुपये रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।