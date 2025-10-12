Hindustan Hindi News
Midwest Limited IPO open from 15 oct price band fixed check gmp and other details

15 अक्टूबर से खुल रहा एक और IPO, प्राइस बैंड हुआ तय, चेक करें GMP समेत अन्य डिटेल

कंपनी की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा इसने अपने आने वाले आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,014 से 1,065 रुपये प्रति शेयर फिक्स कर दिया है। इससे 451 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है। एंकर बुक 14 अक्टूबर को खुलेगी और शेयर 24 अक्टूबर को लिस्ट करने का प्रपोजल हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:51 PM
Midwest Limited IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक और खास मौका आ रहा है। अगले सप्ताह से क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ निवेश के लिए ओपन होगा। कंपनी ने बयान के मुताबिक, यह आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा इसने अपने आने वाले आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,014 से 1,065 रुपये प्रति शेयर फिक्स कर दिया है। इससे 451 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है। एंकर बुक 14 अक्टूबर को खुलेगी और शेयर 24 अक्टूबर को लिस्ट करने का प्रपोजल हैं। बता दें कि कंपनी के शेयर अभी ग्रे मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं।

क्या है डिटेल

इस आईपीओ में 250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 201 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इश्यू से 130.3 करोड़ रुपये अपनी सब्सिडियरी मिडवेस्ट नियोस्टोन के क्वार्ट्ज फैसिलिटी के फेज टू एक्सपैंशन में लगेंगे। 25.7 करोड़ इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स खरीदने में और 3.2 करोड़ चुनिंदा माइंस में सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा 56.2 करोड़ कर्ज चुकाने में जाएंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए है। जून 2025 तक कंसोलिडेटेड बकाया कर्ज 270.1 करोड़ था।

कंपनी का कारोबार

कंपनी भारत की सबसे बड़ी ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट प्रोड्यूसर है। करीब 40 साल से नेचुरल स्टोन के बिजनेस में लगी इस कंपनी ने ग्रेनाइट से आगे बढ़कर क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग में कदम रखा है। इसका फेज वन प्लांट इंजीनियर्ड स्टोन और सोलर ग्लास के सेगमेंट को सप्लाई करता है। अब ये हेवी मिनरल सैंड्स एक्सप्लोरेशन में भी उतर रही है, जहां टाइटेनियम फीडस्टॉक जैसे रुटाइल और इल्मेनाइट मिलते हैं, साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) की प्रोसेसिंग भी शुरू करेगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

