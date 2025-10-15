Hindustan Hindi News
आज से खुल रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹145 प्रीमियम पर शेयर, दांव लगाने से होगा फायदा

संक्षेप: यह आईपीओ 17 अक्टूबर को बंद होगा। एंकर बुक 14 अक्टूबर को खुलेगी और शेयर 24 अक्टूबर को लिस्ट करने का प्रपोजल हैं। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से ही ₹145 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी लिस्टिंग पर 14 पर्सेंट तक का मुनाफा हो सकता है।

Wed, 15 Oct 2025 09:18 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Midwest IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाकर कमाई करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज 15 अक्टूबर से एक खास मौका खुला है। दरअसल, आज क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ निवेश के लिए ओपन हो रहा है। इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,014 से 1,065 रुपये प्रति शेयर फिक्स किया गया है। इससे 451 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है। यह आईपीओ 17 अक्टूबर को बंद होगा। एंकर बुक 14 अक्टूबर को खुलेगी और शेयर 24 अक्टूबर को लिस्ट करने का प्रपोजल हैं। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से ही ₹145 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी लिस्टिंग पर 14 पर्सेंट तक का मुनाफा हो सकता है।

क्या है डिटेल

इस आईपीओ में 250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 201 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इश्यू से 130.3 करोड़ रुपये अपनी सब्सिडियरी मिडवेस्ट नियोस्टोन के क्वार्ट्ज फैसिलिटी के फेज टू एक्सपैंशन में लगेंगे। 25.7 करोड़ इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स खरीदने में और 3.2 करोड़ चुनिंदा माइंस में सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा 56.2 करोड़ कर्ज चुकाने में जाएंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए है। जून 2025 तक कंसोलिडेटेड बकाया कर्ज 270.1 करोड़ था।

कंपनी का कारोबार

कंपनी भारत की सबसे बड़ी ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट प्रोड्यूसर है। करीब 40 साल से नेचुरल स्टोन के बिजनेस में लगी इस कंपनी ने ग्रेनाइट से आगे बढ़कर क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग में कदम रखा है। इसका फेज वन प्लांट इंजीनियर्ड स्टोन और सोलर ग्लास के सेगमेंट को सप्लाई करता है। अब ये हेवी मिनरल सैंड्स एक्सप्लोरेशन में भी उतर रही है, जहां टाइटेनियम फीडस्टॉक जैसे रुटाइल और इल्मेनाइट मिलते हैं, साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) की प्रोसेसिंग भी शुरू करेगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
