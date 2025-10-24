लिस्टिंग के साथ ही ₹1165.10 पहुंचा शेयर, IPO को 92 गुना किया गया था सब्सक्राइब

संक्षेप: मिडवेस्ट आईपीओ (Midwest IPO) की शेयर बाजार में मजबूत लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर बीएसई में 9 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1165.10 रुपये और एनएसई में भी 9 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1165 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। ग्रे मार्केट में भी कंपनी का प्रदर्शन रहा अच्छा है।

मिडवेस्ट आईपीओ (Midwest IPO) की शेयर बाजार में मजबूत लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर बीएसई में 9 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1165.10 रुपये और एनएसई में भी 9 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1165 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। ग्रे मार्केट में भी कंपनी का प्रदर्शन रहा अच्छा है। जिसके बाद भी बेहतर लिस्टिंग के संकेत मिल रहे थे। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव 1189.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

मुनाफावसूली का शिकार हुआ शेयर हालांकि, बाजार में छाई सुस्ती का असर इस कंपनी के शेयरों पर भी दिख रहा है। जिसकी वजह से इसमें बिकवाली भी देखने को मिली है। मिडवेस्ट के शेयरों का इंट्रा-डे लो लेवल 1136.70 रुपये रहा है।

मिडवेस्ट आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 रुपये था। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14910 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।

92 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ मिडवेस्ट आईपीओ को 92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी के आईपीओ को रिटेल कैटगरी में 25.52 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी सेक्शन में 146.99 गुना और एनआईआई कैटगरी में 176.57 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

कितना था साइज? मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ का साइज 451.10 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 23 लाख शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 19 लाख शेयर जारी किया है। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खुला था।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 14 अक्टूबर को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 135 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 101 रुपये की छूट दी थी।