Midwest IPO GMP Today 145 rupee ipo subscribed 12 times
2 दिन में 12 गुना सब्सक्राइब, GMP 145 रुपये, धनतेरस से पहले IPO पर दांव लगाने का आखिरी मौका

2 दिन में 12 गुना सब्सक्राइब, GMP 145 रुपये, धनतेरस से पहले IPO पर दांव लगाने का आखिरी मौका

संक्षेप: Midwest IPO GMP Today: धनतेरस से पहले एक और कंपनी पर आईपीओ बंद हो रहा है। मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। इस कंपनी को पहले दो दिन में 12 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन मिला है।

Fri, 17 Oct 2025 09:33 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Midwest IPO GMP Today: धनतेरस से पहले एक और कंपनी पर आईपीओ बंद हो रहा है। मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका है। इस कंपनी को पहले दो दिन में 12 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन मिला है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 150 रुपये के करीब है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस आईपीओ के विषय में ...

क्या है आईपीओ का साइज

मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ का साइज 451 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 23 लाख फ्रेश शेयर और 19 लाख शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। यह आईपीओ 15 अक्टूबर को खुला था। निवेशकों के पास 17 अक्टूबर यानी आज तक दांव लगाने का मौका है।

क्या है प्राइस बैंड

मिडवेस्ट आईपीओ का प्राइस बैंड 1014 रुपये से 1065 रुपये का प्राइस बैंड सेट किया है। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14910 रुपये का दांव लगाने का मौका है। कर्मचारियों को कंपनी ने एक शेयर पर 101 रुपये का छूट दी है।

एंकर निवेशकों को लिए यह आईपीओ 14 अक्टूबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी 135 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही थी।

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति मजबूत

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 145 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 13.62 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रही है। 15 अक्टूबर को ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 175.50 रुपये के उपलब्ध पर था। यानी तब से अबतक आईपीओ 30 रुपये ग्रे मार्केट में कमजोर हुआ है।

12 गुना से अधिक सब्सक्राइब

महज दो दिन में यह आईपीओ 12.34 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 8.63 गुना, क्यूआईबी में 1.93 गुना और एनआईआई में 34.89 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

