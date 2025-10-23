₹107 पहुंचा GMP, 92 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, कल निवेशकों के लिए बड़ा दिन

संक्षेप: Midwest IPO GMP: मिडवेस्ट आईपीओ के लिए कल यानी 24 अक्टूबर बड़ा दिन होगा। कंपनी की इस दिन लिस्टिंग प्रस्तावित है। जिन निवेशकों ने कंपनी के शेयरों पर दांव लगाया है उनके लिए अच्छी खबर है। मौजूदा समय में आईपीओ ग्रे मार्केट में 100 से अधिक के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

Midwest IPO GMP: मिडवेस्ट आईपीओ के लिए कल यानी 24 अक्टूबर बड़ा दिन होगा। कंपनी की इस दिन लिस्टिंग प्रस्तावित है। जिन निवेशकों ने कंपनी के शेयरों पर दांव लगाया है उनके लिए अच्छी खबर है। मौजूदा समय में आईपीओ ग्रे मार्केट में 100 से अधिक के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

निवेशकों ने खूब लगाया था पैसा मिडवेस्ट आईपीओ को मोटा सब्सक्रिप्शन मिला है। तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को 92.36 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को सबसे अधिक 25.52 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। क्यूआईबी कैटगरी में 146.99 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 176.55 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

क्या चल रहा है जीएमपी? इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 10.05 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 10.05 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर संकेत दे रहा है। कल यानी 22 अक्टूबर को यह आईपीओ 103 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। यानी तब से अबतक कंपनी के जीएमपी 4 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें, 16 अक्टूबर को कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 145 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि ग्रे मार्केट में सबसे मजबूत स्थिति थी।

क्या था प्राइस बैंड मिडवेस्ट आईपीओ का प्राइस बैंड 1014 रुपये से 1065 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14910 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 101 रुपये की छूट दी थी। बता दें, यह मेनबोर्ड आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह हुई थी।

कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 14 अक्टूबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 135 करोड़ रुपये जुटाए थे।