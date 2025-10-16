12 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹175 प्रीमियम पर पहुंचा भाव, कल तक मौका
संक्षेप: खुदरा निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी दिखाई और 8.19 गुना सब्सक्राइब हुए। हालांकि, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही और उनका हिस्सा 1.84 गुना सब्सक्राइब हुआ। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹175 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।
Midwest IPO Day 2: मिडवेस्ट लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों द्वारा शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी के इश्यू को पहले ही दिन 15 अक्टूबर को पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया था। इसके बाद आज दूसरे दिन यह आईपीओ लगभग 12 गुना सब्सक्राइब हो गया। मिडवेस्ट लिमिटेड के ₹451 करोड़ के आईपीओ में निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी देखी गई है और दूसरे दिन इसे 11.73 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि इस मांग में मुख्य रूप से गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) का योगदान रहा, जिन्होंने 33.20 गुना बोली लगाई। खुदरा निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी दिखाई और 8.19 गुना सब्सक्राइब हुए। हालांकि, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही और उनका हिस्सा 1.84 गुना सब्सक्राइब हुआ। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹175 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।
एंकर निवेशकों से 135 करोड़ रुपये जुटाए थे
बता दें कि क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसने एंकर निवेशकों से 135 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1,014-1,065 रुपये प्रति शेयर है। यह आईपीओ 17 अक्टूबर को बंद होगा। यह आईपीओ 250 करोड़ रुपये के नए शेयरों के निर्गम और 201 करोड़ रुपये के बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है।
कंपनी की योजना
इस नए निर्गम में से, 130.3 करोड़ रुपये अपनी अनुषंगी कंपनी मिडवेस्ट नियोस्टोन के तहत क्वार्ट्ज़ सुविधा के दूसरे चरण के विस्तार, 25.7 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक डंप ट्रक के लिए और 3.2 करोड़ रुपये चुनिंदा खदानों में सौर ऊर्जा एकीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 56.2 करोड़ रुपये उधारी चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। शेष राशि सामान्य कंपनी कामकाज पर खर्च की जाएगी।