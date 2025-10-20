लिस्टिंग से ठीक पहले ₹115 प्रीमियम पर पहुंच गया शेयर, IPO मिला या नहीं- तुरंत करें चेक
संक्षेप: बता दें कि मिडवेस्ट के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। बता दें कि कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹115 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 24 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर होगी।
Midwest IPO Allotment, GMP: नैचुरल स्टोन कंपनी मिडवेस्ट लिमिटेड के शेयरों की अलॉटमेंट प्रक्रिया सोमवार, 20 अक्टूबर को फाइनल होने की संभावना है। कंपनी के IPO में बोली लगाने वाले आवेदकों को उनके फंड डेबिट या IPO मैंडेट रिवोकेशन से जुड़ी जानकारी सोमवार या फिर दिवाली की छुट्टियों के बाद 23 अक्टूबर, गुरुवार तक मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मिडवेस्ट के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। बता दें कि कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹115 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 24 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर होगी। बता दें कि 22 और 23 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद है।
कितना हुआ था सब्सक्राइब
मिडवेस्ट के इश्यू को कुल 87.89 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और इसे 23.08 लाख से अधिक एप्लिकेशन प्राप्त हुईं। निवेशकों ने करीब ₹29,200 करोड़ की बोलियां लगाईं। QIB कैटेगरी: 139.87 गुना सब्सक्राइब, NII कैटेगरी: 168.07 गुना, रिटेल निवेशक: 24.26 गुना और कर्मचारी कोटा से 24.44 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें कज् मिडवेस्ट का IPO 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बोली के लिए खुला था। कंपनी ने अपने शेयर ₹1,014 से ₹1,065 प्रति शेयर के प्राइस बैंड में पेश किए थे, जिसमें 14 शेयरों का एक लॉट तय था। IPO के जरिए कंपनी ने कुल ₹451 करोड़ जुटाए, जिसमें से ₹250 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹201 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था।
IPO अलॉटमेंट स्टेटस ऐसे करें चेक
निवेशक दो तरीकों से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। बीएसई की वेबसाइट और KFin Technologies के पोर्टल पर।
BSE वेबसाइट पर:
1. https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं।
2. ‘इश्यू टाइप’ में इक्विटी चुनें।
3. ‘आईपीओ नाम’ में Midwest Limited चुनें।
4, एप्लिकेशन नंबर और PAN दर्ज करें।
5. ‘मैं रोबोट नहीं हूं’ पर क्लिक करें और सर्च दबाएं।
KFin Technologies पोर्टल पर:
1. https://kosmic.kfintech.com/ipostatus खोलें।
2. Midwest Limited IPO चुनें।
3. अपनी डिटेल — एप्लिकेशन नंबर / डीमैट अकाउंट नंबर / PAN — में से कोई एक भरें।
4. ASBA या Non-ASBA विकल्प चुनें।
5. कैप्चा भरें और सबमिट करें।