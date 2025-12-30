Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Midwest Gold Ltd Share surges 4000 percent return in YTD
पैसे छापने की मशीन बना यह शेयर, 4,000% चढ़ गया भाव, लगातार तेजी

संक्षेप:

भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में अगर किसी स्टॉक ने निवेशकों को चौंकाया है, तो वह है गोल्ड माइनिंग कंपनी मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड इस छोटे से शेयर ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर करीब 4,000% की जबरदस्त छलांग लगाई है, जो खुद सोने की कीमतों से भी कई गुना ज्यादा है।

Dec 30, 2025 06:13 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Midwest Gold Ltd Share: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में अगर किसी स्टॉक ने निवेशकों को चौंकाया है, तो वह है गोल्ड माइनिंग कंपनी मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड (Midwest Gold Ltd) इस छोटे से शेयर ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर करीब 4,000% की जबरदस्त छलांग लगाई है, जो खुद सोने की कीमतों से भी कई गुना ज्यादा है। जहां एक तरफ सोना 2025 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, वहीं मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों की किस्मत ही बदल दी। मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को कंपनी के शेयर इंट्राडे में ₹5,050 तक पहुंच गए, जो इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर है।

अगर सोने की बात करें तो MCX के आंकड़ों के मुताबिक, साल की शुरुआत में ₹76,777 प्रति 10 ग्राम से शुरू होकर सोने की कीमतें 26 दिसंबर 2025 तक ₹1,40,465 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं। यानी निवेशकों को करीब 80% का रिटर्न मिला। फरवरी 2026 के गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार दोपहर 2:37 बजे ₹136,162 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे। रिकॉर्ड हाई के बाद एक दिन की गिरावट के बावजूद सोने में फिर से तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह स्पॉट मार्केट में मजबूत मांग और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी मानी जा रही है।

सितंबर तिमाही के नतीजे

मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के सितंबर तिमाही (Q2 FY26) नतीजों की बात करें तो कंपनी ने इस बार ₹72.57 लाख का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹37.46 लाख का नुकसान हुआ था। हालांकि, कंपनी की मुख्य ऑपरेशनल आय घटकर सिर्फ ₹52,000 रह गई, जो पिछले साल ₹1.14 लाख थी। इसके बावजूद कंपनी की अन्य आय ₹1.75 करोड़ रही, जिसने मुनाफे को मजबूत सहारा दिया। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा इस शेयर पर बना हुआ है।

शेयरों के हाल

मंगलवार के कारोबार में मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के शेयर थोड़ी कमजोरी के साथ ₹4,710 पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन लंबी अवधि में इसका प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। बीते 5 साल में शेयर ने 45,400% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में ही यह 4,144% चढ़ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप अब ₹5,235 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। भले ही उतार-चढ़ाव बना रहे, लेकिन मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड फिलहाल भारतीय शेयर बाजार के सबसे चर्चित मल्टीबैगर स्टॉक्स में गिना जा रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
