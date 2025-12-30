पैसे छापने की मशीन बना यह शेयर, 4,000% चढ़ गया भाव, लगातार तेजी

संक्षेप: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में अगर किसी स्टॉक ने निवेशकों को चौंकाया है, तो वह है गोल्ड माइनिंग कंपनी मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड इस छोटे से शेयर ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर करीब 4,000% की जबरदस्त छलांग लगाई है, जो खुद सोने की कीमतों से भी कई गुना ज्यादा है।

Midwest Gold Ltd Share: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में अगर किसी स्टॉक ने निवेशकों को चौंकाया है, तो वह है गोल्ड माइनिंग कंपनी मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड (Midwest Gold Ltd) इस छोटे से शेयर ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर करीब 4,000% की जबरदस्त छलांग लगाई है, जो खुद सोने की कीमतों से भी कई गुना ज्यादा है। जहां एक तरफ सोना 2025 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, वहीं मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों की किस्मत ही बदल दी। मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को कंपनी के शेयर इंट्राडे में ₹5,050 तक पहुंच गए, जो इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर है।

अगर सोने की बात करें तो MCX के आंकड़ों के मुताबिक, साल की शुरुआत में ₹76,777 प्रति 10 ग्राम से शुरू होकर सोने की कीमतें 26 दिसंबर 2025 तक ₹1,40,465 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं। यानी निवेशकों को करीब 80% का रिटर्न मिला। फरवरी 2026 के गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार दोपहर 2:37 बजे ₹136,162 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे। रिकॉर्ड हाई के बाद एक दिन की गिरावट के बावजूद सोने में फिर से तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह स्पॉट मार्केट में मजबूत मांग और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी मानी जा रही है।

सितंबर तिमाही के नतीजे मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड के सितंबर तिमाही (Q2 FY26) नतीजों की बात करें तो कंपनी ने इस बार ₹72.57 लाख का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹37.46 लाख का नुकसान हुआ था। हालांकि, कंपनी की मुख्य ऑपरेशनल आय घटकर सिर्फ ₹52,000 रह गई, जो पिछले साल ₹1.14 लाख थी। इसके बावजूद कंपनी की अन्य आय ₹1.75 करोड़ रही, जिसने मुनाफे को मजबूत सहारा दिया। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा इस शेयर पर बना हुआ है।