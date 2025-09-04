मिडिल क्लास को बड़ी राहत, अब इन चीजों पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स, चेक करें लिस्ट

0% GST Slab: जीएसटी काउंसिल में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें आम जनता को राहत देते हुए कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को 0% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बता दें कि अब दूध, पनीर और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों से लेकर स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली किताबें और स्टेशनरी सामान तक पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आइटम्स को जीएसटी स्लैब के दायरे से हटा दिया गया है। इसके अलावा, जीवन रक्षक दवाइयां भी अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दी गई हैं। साथ ही अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे बीमा ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए चेक करें 0% जीएसटी में आने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूरी लिस्ट-