मिडिल क्लास को बड़ी राहत, अब इन चीजों पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स, चेक करें लिस्ट
0% GST Slab: जीएसटी काउंसिल में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें आम जनता को राहत देते हुए कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को 0% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बता दें कि अब दूध, पनीर और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों से लेकर स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली किताबें और स्टेशनरी सामान तक पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आइटम्स को जीएसटी स्लैब के दायरे से हटा दिया गया है। इसके अलावा, जीवन रक्षक दवाइयां भी अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दी गई हैं। साथ ही अब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे बीमा ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए चेक करें 0% जीएसटी में आने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की पूरी लिस्ट-
खाद्य और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध
- पनीर (Paneer)
- भारतीय रोटियां (रोटी, पराठा, खाखरा आदि)
- कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुएं जो पहले 5% पर थीं, अब पूरी तरह टैक्स फ्री।
शिक्षा और स्टेशनरी आइटम्स
- पेंसिल, पेन, रबर, शार्पनर
- क्रेयॉन्स, चॉक, पेस्टल्स
- एक्सरसाइज बुक्स, लेब नोटबुक्स, ग्राफ बुक्स
- नक्शे (Maps), एटलस और ग्लोब्स
दवाइयां और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें
- 33 जीवन रक्षक दवाइयां
- कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं
- रेयर डिजीज की दवाएं
अन्य जरूरी औषधियां, जिन पर पहले 5–12% जीएसटी लगता था।
बीमा सेवाएं
- लाइफ इंश्योरेंस
- हेल्थ इंश्योरेंस
इन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब पूरी तरह जीएसटी से मुक्त।
क्यों लिया गया यह फैसला
अब खाना, दवाइयां, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और बीमा सेवाएं — इन सबको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा और जरूरी सेवाएं व सामान और सस्ते मिलेंगे। इन फैसलों का उद्देश्य है कि जरूरी वस्तुएं और सेवाएं और भी सस्ती व सुलभ बन सकें, साथ ही आम लोगों की जेब पर टैक्स का बोझ घटे।