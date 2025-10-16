मिड-कैप शेयरों में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 गेनर्स में 2 ने हिट किया 20% का अपर सर्किट

संक्षेप: Top Gainer Stocks: शेयर बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कई कंपनियों के शेयर 20 पर्सेंट के अपर सर्किट तक पहुंच गए और निवेशकों के पोर्टफोलियो में चमक लौट आई।

NSE Top Gainer Stocks: शेयर बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कई कंपनियों के शेयर 20 पर्सेंट के अपर सर्किट तक पहुंच गए और निवेशकों के पोर्टफोलियो में चमक लौट आई। बाजार जानकारों का कहना है कि तिमाही नतीजों में आए अच्छे संकेत और मिड-कैप शेयरों में नई पूंजी की एंट्री ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। अब नजर अगली कंपनियों के रिजल्ट और बाजार के रुझानों पर टिकी है।

शेयर इंडिया सिक्युरिटिज में सबसे ज्यादा तेजी शेयर इंडिया सिक्युरिटिज लिमिटेड के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। यह स्टॉक ₹178.70 तक चढ़ा और 20% के अपर सर्किट को हिट किया। इसमें लगभग 75 लाख शेयरों की भारी खरीदारी हुई, जिसका कुल कारोबार ₹130 करोड़ से ज्यादा का रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रोकरिंग कारोबार में बढ़ती गतिविधियों और मजबूत नतीजों से कंपनी को फायदा मिला है।

मास्क इंवेस्टमेंट: सीमित कारोबार पर उछाल जोरदार मास्क इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों में में भी जोरदार उछाल देखने को मिला। यह शेयर भी 20% बढ़कर ₹223.72 पर पहुंच गया। हालांकि, इसका कारोबार सीमित रहा, सिर्फ 0.27 लाख शेयरों का ही सौदा हुआ।

गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज की छलांग गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज के शेयर 19.99% की छलांग लगाकर ₹53.85 पर पहुंचे। दोपहर 12 बजे के करीब इसके ऑर्डर बुक में 200029 शेयर खरीदारी के लिए दांव पर लगे थे, जबकि बेचने वाला कोई तैयार नहीं था।

ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प ने लगभग 17% की तेजी के साथ ₹237.35 का स्तर हासिल किया। इसका 52 हफ्ते का हाई 340 रुपये है और लो 181.31 रुपये।

दिन का सबसे सक्रिय शेयर दिन का सबसे सक्रिय शेयर रहा हुहतमाकी इंडिया, जो 15.19% उछलकर ₹262.61 तक पहुंच गया। इसमें 109 लाख से ज्यादा शेयरों की अदला-बदली हुई और लगभग ₹283 करोड़ का सौदा हुआ। पैकेजिंग सेक्टर की मांग बढ़ने से इस कंपनी में खरीदारी का रुझान मजबूत बना हुआ है।