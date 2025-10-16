Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mid cap stocks surged with two of the top 5 gainers hitting the 20 pc upper circuit

मिड-कैप शेयरों में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 गेनर्स में 2 ने हिट किया 20% का अपर सर्किट

संक्षेप: Top Gainer Stocks: शेयर बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कई कंपनियों के शेयर 20 पर्सेंट के अपर सर्किट तक पहुंच गए और निवेशकों के पोर्टफोलियो में चमक लौट आई।

Thu, 16 Oct 2025 12:15 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
मिड-कैप शेयरों में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 गेनर्स में 2 ने हिट किया 20% का अपर सर्किट

NSE Top Gainer Stocks: शेयर बाजार में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कई कंपनियों के शेयर 20 पर्सेंट के अपर सर्किट तक पहुंच गए और निवेशकों के पोर्टफोलियो में चमक लौट आई। बाजार जानकारों का कहना है कि तिमाही नतीजों में आए अच्छे संकेत और मिड-कैप शेयरों में नई पूंजी की एंट्री ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। अब नजर अगली कंपनियों के रिजल्ट और बाजार के रुझानों पर टिकी है।

शेयर इंडिया सिक्युरिटिज में सबसे ज्यादा तेजी

शेयर इंडिया सिक्युरिटिज लिमिटेड के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही। यह स्टॉक ₹178.70 तक चढ़ा और 20% के अपर सर्किट को हिट किया। इसमें लगभग 75 लाख शेयरों की भारी खरीदारी हुई, जिसका कुल कारोबार ₹130 करोड़ से ज्यादा का रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रोकरिंग कारोबार में बढ़ती गतिविधियों और मजबूत नतीजों से कंपनी को फायदा मिला है।

मास्क इंवेस्टमेंट: सीमित कारोबार पर उछाल जोरदार

मास्क इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों में में भी जोरदार उछाल देखने को मिला। यह शेयर भी 20% बढ़कर ₹223.72 पर पहुंच गया। हालांकि, इसका कारोबार सीमित रहा, सिर्फ 0.27 लाख शेयरों का ही सौदा हुआ।

गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज की छलांग

गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज के शेयर 19.99% की छलांग लगाकर ₹53.85 पर पहुंचे। दोपहर 12 बजे के करीब इसके ऑर्डर बुक में 200029 शेयर खरीदारी के लिए दांव पर लगे थे, जबकि बेचने वाला कोई तैयार नहीं था।

ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प

ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प ने लगभग 17% की तेजी के साथ ₹237.35 का स्तर हासिल किया। इसका 52 हफ्ते का हाई 340 रुपये है और लो 181.31 रुपये।

दिन का सबसे सक्रिय शेयर

दिन का सबसे सक्रिय शेयर रहा हुहतमाकी इंडिया, जो 15.19% उछलकर ₹262.61 तक पहुंच गया। इसमें 109 लाख से ज्यादा शेयरों की अदला-बदली हुई और लगभग ₹283 करोड़ का सौदा हुआ। पैकेजिंग सेक्टर की मांग बढ़ने से इस कंपनी में खरीदारी का रुझान मजबूत बना हुआ है।

कैसी है बाजार की चाल

दोपहर 11:55 बजे के करीब सेंसेक्स 83,061 के लेवल पर था और इसमें 455 अंकों की बढ़त थी। वहीं, निफ्टी 134 अंक ऊपर 458 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.54 और मिड कैप 100 इंडेक्स में 0.46 पर्सेंट की तेजी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान पर था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।