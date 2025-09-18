माइक्रोसॉफ्ट का झटका: अगर 3 दिन तक ऑफिस नहीं आए तो खतरे में पड़ सकती है नौकरी

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया नियम बनाया है। कंपनी ने कहा है कि अब सभी कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आकर काम करना होगा। यह नया नियम फरवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया नियम बनाया है। कंपनी ने कहा है कि अब सभी कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आकर काम करना होगा। यह नया नियम फरवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। जो कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनकी करियर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है और उन्हें प्रमोशन या अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है।

ऑफिस न आने के नुकसान कंपनी के मुताबिक, जो कर्मचारी ऑफिस में आकर काम नहीं करेंगे, उनके परफॉर्मेंस रिव्यू पर बुरा असर पड़ेगा। उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा और न ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक Microsoft का कहना है कि आमने-सामने बैठकर काम करने से आइडिया बेहतर आते हैं और टीम एक साथ मिलकर अच्छे नतीजे देती है, खासकर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसे नए क्षेत्रों में।

नियम लागू करने का तरीका और समय इस नियम को लागू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने तीन फेज की योजना बनाई है...

1. सबसे पहले, सितंबर 2025 तक, सिएटल इलाके के कर्मचारियों को यह नियम मानना होगा।

2. उसके बाद, अमेरिका के दूसरे ऑफिसों में इसे लागू किया जाएगा।

3. आखिर में, फरवरी 2026 तक दुनिया भर के सभी अंतरराष्ट्रीय ऑफिसों में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।

किसके लिए हैं अपवाद? हालांकि, कुछ खास भूमिकाओं वाले कर्मचारियों, जैसे कि अकाउंट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और फील्ड मार्केटिंग में काम करने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका काम ग्राहकों के साथ बाहर रहने का होता है।