मुख्य बातें

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर अब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस पर ही नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों की नौकरियों और काम करने के तरीकों पर भी दिखाई देने लगा है। इसी बदलाव के बीच माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के CEO सत्या नडेला (Satya Nadella) ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक अहम पहल को लेकर अपनी बात रखी है। कंपनी करीब 60,000 कर्मचारियों को वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम (Voluntary Exit Programme) यानी स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही है।

इस प्रोग्राम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) AI के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी कर रही है? क्या आने वाले समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ने वाला है? सत्या नडेला ने इन सवालों के बीच स्पष्ट किया है कि इस पहल का मकसद केवल कर्मचारियों की संख्या कम करना नहीं है। कंपनी चाहती है कि कर्मचारियों को अपने करियर के बारे में फैसला लेने की ज्यादा आजादी मिले और वे बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने भविष्य की तैयारी कर सकें।

द प्रैगमैटिक इंजीनियर (The Pragmatic Engineer) के यूट्यूब (YouTube) चैनल को दिए इंटरव्यू में नडेला ने बताया कि AI की वजह से माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में काम करने का तरीका बदल रहा है। आने वाले सालों में कंपनी के पास काम की कमी नहीं होगी, लेकिन यह काम पहले जैसा नहीं रहेगा। कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, टीमों की संरचना और जरूरी स्किल्स में बदलाव देखने को मिलेगा।

60,000 कर्मचारियों के लिए क्या है वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम?

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) का वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम (Voluntary Exit Programme) कर्मचारियों को अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ने का विकल्प देता है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी से बाहर निकलने के लिए पैकेज दिया जा रहा है। हालांकि, इस पहल को सामान्य छंटनी (Layoffs) से अलग समझना जरूरी है।

सत्या नडेला के मुताबिक, कंपनी चाहती है कि कर्मचारियों को अपने करियर से जुड़े फैसले लेने में ज्यादा स्वतंत्रता मिले। अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी मौजूदा टीम में आगे बढ़ने के मौके कम हो रहे हैं या उसका काम बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, तो उसके पास दूसरे विकल्प तलाशने की सुविधा होनी चाहिए।

कंपनी का मानना है कि हर कर्मचारी को ऐसे काम और टीम में रहने का मौका मिलना चाहिए, जहां वह अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के अंदर दूसरी भूमिकाओं में जाने या कंपनी से बाहर नए अवसर तलाशने का विकल्प भी महत्वपूर्ण है। सत्या नडेला का कहना है कि कर्मचारियों को ऐसी टीम में बने रहने के लिए मजबूर महसूस नहीं करना चाहिए, जहां उनके कौशल को विकसित करने और करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं सीमित हों।

क्यों बदल रहा है काम करने का तरीका?

AI अब केवल सवालों के जवाब देने या सामान्य काम आसान बनाने तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा एनालिसिस और कई दूसरे तकनीकी कामों में तेजी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट और आंतरिक कामकाज में AI टूल्स को शामिल कर रही हैं। इसका सीधा असर कर्मचारियों की जिम्मेदारियों पर पड़ रहा है। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कोड लिखने, उसकी गलतियां ठीक करने और अलग-अलग फीचर्स तैयार करने में काफी समय देना पड़ता था। अब AI आधारित टूल्स इनमें से कई कामों को तेजी से पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदल रहा है। अब इंजीनियरों से केवल कोड लिखने की उम्मीद नहीं होगी, बल्कि उन्हें AI टूल्स का इस्तेमाल करके बेहतर और प्रभावी सॉफ्टवेयर तैयार करना भी आना चाहिए। सत्या नडेला ने संकेत दिया कि जिन कर्मचारियों में नई तकनीक सीखने और उसे अपनाने की इच्छा है, वे इस बदलाव के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।

क्यों दी दूसरी टीम में जाने की सलाह?

माइक्रोसॉफ्ट CEO के मुताबिक, AI के कारण कंपनी के अलग-अलग विभागों में बदलाव की रफ्तार एक जैसी नहीं होगी। कुछ टीमें तेजी से नई तकनीक अपनाएंगी, जबकि कुछ विभागों में बदलाव आने में ज्यादा समय लग सकता है। ऐसे में किसी कर्मचारी को यह महसूस हो सकता है कि उसकी मौजूदा टीम में सीखने और आगे बढ़ने के अवसर कम हो रहे हैं। नडेला नहीं चाहते कि कर्मचारी ऐसी स्थिति में केवल इसलिए काम करते रहें, क्योंकि वे पहले से उसी टीम का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने आर्थिक और पेशेवर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही जगह काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। नडेला ने इस बातचीत में कहा कि "Let's give everybody more agency to get themselves slotted into places that make sense for their economic opportunity long term."

इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अपनी लंबी अवधि की आर्थिक और करियर संबंधी संभावनाओं के हिसाब से सही भूमिका चुनने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी अपनी टीम में बदलाव नहीं देख रहा है, तो उसे दूसरे विकल्प तलाशने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक, कर्मचारी को ऐसी टीम में फंसा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए, जहां उसके विकास की संभावनाएं सीमित हों।

नौकरियों पर AI का कितना असर पड़ेगा?

AI के कारण सबसे ज्यादा चर्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भविष्य को लेकर हो रही है। इसकी वजह यह है कि कोडिंग जैसे तकनीकी कामों में AI टूल्स की क्षमता लगातार बढ़ रही है। पहले किसी सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए इंजीनियरों को कई चरणों में खुद कोड लिखना और उसमें सुधार करना पड़ता था। अब AI की मदद से कोड तैयार करने, उसकी जांच करने और गलतियां पहचानने जैसे काम तेजी से किए जा सकते हैं। इस बदलाव के कारण इंजीनियरों के लिए केवल रेगुलर कोडिंग स्किल्स पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें यह भी समझना होगा कि AI से बेहतर परिणाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं और तैयार किए गए कोड की क्वॉलिटी कैसे सुनिश्चित की जाए।

नडेला के मुताबिक, अनुभवी इंजीनियरों का पुराना अनुभव बेकार नहीं हो रहा है। उनकी तकनीकी समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता पहले की तरह महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन, उन्हें नए टूल्स के साथ काम करने का तरीका सीखना होगा। वहीं, इस सेक्टर में नए आने वाले युवा इंजीनियरों के लिए स्थिति कुछ अलग है। वे ऐसे समय में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जब AI टूल्स पहले से ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हिस्सा बन चुके हैं।

फॉरवर्ड-डेप्लॉयड इंजीनयरिंग की बढ़ेगी अहमियत

AI के दौर में इंजीनियरों की एक नई भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, जिसे FDEs (Forward-Deployed Engineers) कहा जाता है। ये ऐसे इंजीनियर होते हैं, जो सीधे ग्राहकों के साथ काम करते हैं। उनका काम केवल सॉफ्टवेयर तैयार करना नहीं, बल्कि ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को समझकर तकनीक के जरिए उनका समाधान निकालना भी होता है।

नडेला ने इस तरह की भूमिकाओं के बढ़ते महत्व की ओर इशारा किया। AI के कारण अब अलग-अलग तकनीकी टीमों के काम आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे में उन कर्मचारियों की मांग बढ़ सकती है, जिन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी के साथ-साथ ग्राहकों की जरूरतों को समझने और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने का अनुभव हो। इसका मतलब है कि आने वाले समय में तकनीकी कर्मचारियों के लिए केवल एक विशेष स्किल में माहिर होना पर्याप्त नहीं हो सकता। उन्हें कई तरह की जिम्मेदारियां संभालने के लिए भी तैयार रहना होगा।

Google भी दे चुकी वॉलेंट्री एग्जिट का विकल्प

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) अकेली ऐसी टेक कंपनी नहीं है, जो बदलती कारोबारी प्राथमिकताओं के बीच कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही है। रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल (Google) ने भी जून में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड में अपने कुछ कर्मचारियों के लिए इसी तरह के एग्जिट पैकेज की पेशकश की थी।

स्विट्जरलैंड में गूगल (Google) के कई विभाग इस कार्यक्रम के दायरे में थे, हालांकि उसकी AI रिसर्च यूनिट डीपमाइंड (DeepMind) को इससे बाहर रखा गया था। यह घटनाक्रम दिखाता है कि बड़ी टेक कंपनियां AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ अपने कर्मचारियों की जरूरतों और टीमों की संरचना पर दोबारा विचार कर रही हैं।

AI के दौर में कर्मचारियों के लिए क्या सबक?

सत्या नडेला की बातों से साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री में काम करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहने वाला है। कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत होगी, जो नई तकनीक के साथ खुद को बदल सकें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए AI टूल्स सीखना, नई प्रोग्रामिंग तकनीकों को समझना और समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) का वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम (Voluntary Exit Programme) यह संकेत नहीं देता कि कंपनी के सभी 60,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म होने जा रही हैं। यह कर्मचारियों को स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने का विकल्प देने वाली पहल है।