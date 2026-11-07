अब छोटे नहीं बड़े कर्ज ले रहे लोग, माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों का बदला पैटर्न
मुख्य बातें
- देश में माइक्रोफाइनेंस के जरिए कर्ज लेने वाले लोग अब पहले के मुकाबले बड़ी रकम का लोन ले रहे हैं
- आंकड़े बताते हैं कि 80 हजार से 1 लाख रुपये तक के कर्ज की हिस्सेदारी भी बढ़ी है
देश में माइक्रोफाइनेंस के जरिए कर्ज लेने वाले लोगों के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। CRIF की ताजा माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए हैं उसके मुताबिक अब लोग पहले के मुकाबले बड़ी रकम का लोन ले रहे हैं। आंकड़ बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर 2026) में माइक्रोफाइनेंस कर्ज की औसत राशि सालाना आधार पर 17.5% बढ़कर ₹63,100 हो गई। इसका मतलब है कि अब छोटे कर्ज के बजाय ज्यादा रकम के लोन लेने का चलन बढ़ रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 80 हजार से 1 लाख रुपये तक के कर्ज की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। पिछले साल इस तरह के कर्ज कुल वितरण का 14.7 फीसदी थे, जो अब बढ़कर 18.5 फीसदी हो गए हैं।
1 लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज लेने वाले भी बढ़े
CRIF की रिपोर्ट में बताया गया है कि ₹1 लाख से अधिक के कर्ज की कुल वितरित कर्ज में हिस्सेदारी बढ़कर 15.1% हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 11.2% थी। ₹1 लाख से अधिक के कर्ज के वितरण मूल्य में 41.3% की वृद्धि दर्ज की गई।
कुल माइक्रोफाइनेंस कर्ज वितरण में सालाना आधार पर 5.1% की वृद्धि हुई और यह ₹56,956 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 7.5% की गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि कर्जदारों की संख्या में भी कमी आई है। सितंबर 2026 तक सक्रिय कर्ज खातों की संख्या में करीब 22.4 फीसदी की गिरावट आई अैर यह खाते घटकर 9.6 करोड़ रह गए।
कर्ज लेने से पहले भुगतान की क्षमता देखना जरूरी
भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड (BFIL) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपोब्रत चौधरी ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस सेक्टर अब अधिक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को कितना कर्ज देना है, इसका फैसला सिर्फ उसके नए लोन को देखकर नहीं करना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि उस पर पहले से कितना कर्ज है और उसकी कुल आमदनी कितनी है।
उन्होंने आगे कहा कि जिम्मेदार कर्ज बांटने वाले माइक्रोफाइनेंसर के लिए क्रेडिट ब्यूरो के आंकड़ों के साथ-साथ जमीनी हकीकत की समझ भी जरूरी है। उदाहरण के लिए किसी परिवार की कमाई हर महीने एक जैसी नहीं रहती है। छोटे कारोबार, खेती या दिहाड़ी मजदूरी से होने वाली आमदनी में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ऐसे में कर्ज देने से पहले परिवार की कमाई, खर्च और पहले से चल रहे कर्ज की जानकारी लेना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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