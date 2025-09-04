सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस ने चौंकाया, 4 दिन में 64% उछला भाव

SPEL Semiconductor share: SPEL सेमीकंडक्टर के शेयर में गुरुवार को रॉकेट सी तेजी थी। पिछले चार कारोबारी दिनों में इस माइक्रोकैप कंपनी के शेयर की कीमत 29 अगस्त, 2025 के ₹126.45 के स्तर से 64 प्रतिशत बढ़ गई है।

SPEL Semiconductor share price: बाजार में लिस्टेड कंपनी- SPEL सेमीकंडक्टर के शेयर में गुरुवार को रॉकेट सी तेजी थी। सप्ताह के चौथे दिन इस कंपनी के शेयर में 10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और इंट्रा-डे में ₹206.90 पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब शेयर में अपर सर्किट लगा है। बता दें कि पिछले चार कारोबारी दिनों में इस माइक्रोकैप कंपनी के शेयर की कीमत 29 अगस्त, 2025 के ₹126.45 के स्तर से 64 प्रतिशत बढ़ गई है। 17 सितंबर 2024 को यह शेयर ₹239.50 तक गया था, जो 52-सप्ताह का हाई है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न 30 जून 2025 तक SPEL सेमीकंडक्टर के पास कुल 46.12 मिलियन बकाया इक्विटी शेयर हैं। कंपनी में प्रमोटरों की 59.17 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसके अलावा 40.83 प्रतिशत हिस्सेदारी रिटेल इंडिविजुअल्स शेयरहोल्डर्स (38.06 प्रतिशत) और अन्य (2.77 प्रतिशत) के पास थी।

एसपीईएल सेमीकंडक्टर का आउटलुक SPEL सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) चिप्स की वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्ट और ड्रॉप-शिपमेंट सर्विसेज में सक्रिय है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का आउटलुक अच्छा है और SPEL की योजना यूरोप और अमेरिका के क्षेत्रों से नए कस्टमर जोड़ने की है। SPEL ने कहा कि अलग-अलग उद्योगों में सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड, विशेष रूप से एआई, 5जी, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में प्रगति के कारण ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में बड़ी वृद्धि की संभावना है।

हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जियो पॉलिटिकल टेंशन जैसी चुनौतियां बाजार की स्थिरता को प्रभावित करती रहेंगी। जो कंपनियां इनोवेशन कर सकती हैं उनके आने वाले वर्षों में फलने-फूलने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसी अन्य देशों की तुलना में भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी भी अपने विकास के चरण में है।