60 पैसे से ₹70 के पार ट्रेड कर रहा शेयर, अब अचानक 10% उछला भाव
यह शेयर पांच साल में 60 पैसे से बढ़कर ₹70 के पार ट्रेड कर रहा है। अब बुधवार के इंट्राडे कारोबार में यह शेयर 10% उछल गया। बता दें कि कंपनी ने सिंगापुर स्थित टॉप2 पीटीई लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
MIC Electronics share price: सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को खरीदने की होड़ सी मच गई। बुधवार के इंट्राडे कारोबार में यह शेयर 10% उछल गया और भाव ₹78 प्रति शेयर पर पहुंच गया। शेयर की पिछली क्लोजिंग 71 रुपये के स्तर थी। बता दें कि पांच साल पहले इस शेयर की कीमत 60 पैसे थी। बहरहाल, बुधवार को शेयर में तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी ने ताइवान से सेमीकंडक्टर पार्टनर की तलाश के लिए सिंगापुर स्थित टॉप2 पीटीई लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्या है डिटेल?
एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- इस एमओयू का मकसद एक ऐसा स्ट्रक्चर स्थापित करना है जिसके तहत एमआईसी ताइवान से एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पार्टनर की तलाश, पहचान और अंतिम रूप देने के लिए टॉप2 के साथ काम करेगी। इसका उद्देश्य 25,000 से 30,000 वेफर्स की मासिक लक्ष्य क्षमता के साथ सेमीकंडक्टर वेफर उत्पादन शुरू करना है।
लगातार देखी जा रही तेजी
सितंबर की शुरुआत से ही शेयरों में तेजी देखी जा रही है। इससे शेयर सिर्फ आठ कारोबारी दिन में 60% तक उछल गए। बता दें कि जीएसटी परिषद द्वारा एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 28% से घटाकर 18% करने के बाद, शेयर के प्रति निवेशकों का रुझान बेहतर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी दर में कटौती से कंपनी को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे कीमतें कम हो सकती हैं और बिक्री-मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कंपनी को हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे से रेलवे से संबंधित परियोजनाओं के लिए ₹1.73 करोड़ का ठेका मिला है।
शेयर का परफॉर्मेंस
बता दें कि यह शेयर पिछले पांच वर्षों में 12,636% की भारी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस दौरान, शेयर की कीमत ₹0.60 से बढ़कर ₹76.42 के वर्तमान स्तर पर पहुंच गई। इस शेयर ने पिछले दो वर्षों में कई गुना रिटर्न दिया है, जिसमें 2024 में 150.44% और 2023 में 148% की बढ़ोतरी शामिल है।