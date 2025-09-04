रिकॉर्ड तोड़ चढ़ा यह शेयर, एक ऐलान के बाद लगा 20% का अपर सर्किट, ₹61 पर आया भाव

जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद इस शेयर में तेजी देखने को मिली। एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। बाजार एनालिस्ट का मानना है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर टैक्स कटौती एक बड़ा सुधार कदम है।

MIC Electronics Share: एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 4 सितंबर को जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर इंट्राडे ट्रेड में 20% उछलकर ₹61.74 के 12-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी खबर है। दरअसल, जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद इस शेयर में तेजी देखने को मिली। एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। बाजार एनालिस्ट का मानना है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर टैक्स कटौती एक बड़ा सुधार कदम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मांग को बढ़ावा देगा।

क्या है डिटेल यह उछाल निवेशकों के लिए राहतभरी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से इसमें लगातार बिकवाली दबाव बना हुआ था। टैक्स का बोझ कम होने से एसी और टीवी जैसे उत्पाद ज्यादा किफायती हो जाएंगे, जिससे आने वाले त्योहारों के मौसम में बिक्री में तेजी की उम्मीद है। एनालिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जुड़ी कंपनियों, खासकर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को इस फैसले से सीधा फायदा होगा क्योंकि इससे राजस्व वृद्धि और मुनाफे की संभावना बढ़ेगी। जीएसटी कटौती को उपभोक्ता भावना को फिर से मजबूत करने के कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के कारण दबाव में थी। मांग में सुधार के साथ ही, कंपनी और सेक्टर की अन्य कंपनियों में आने वाले समय में और मजबूती देखने को मिल सकती है।