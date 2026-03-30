MHADA लॉटरी 2026: मुंबई में सस्ता घर खरीदने का बड़ा मौका,

Mar 30, 2026 01:05 am IST

MHADA ने 2026 की हाउसिंग लॉटरी का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुंबई के प्राइम लोकेशन पर 2,640 किफायती फ्लैट्स उपलब्ध हैं। आवेदन 30 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक चलेंगे। EWS से लेकर HIG तक सभी आय वर्ग के लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है, जिससे वे मुंबई में अपना घर खरीद सकते हैं।

अगर आप मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने साल 2026 की अपनी बहुप्रतीक्षित हाउसिंग लॉटरी का ऐलान कर दिया है। इस बार कुल 2,640 किफायती घर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जो अलग-अलग आय वर्ग के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किन-किन इलाकों में मिलेंगे घर?

इस बार लॉटरी में मुंबई के कई प्रमुख इलाकों में फ्लैट उपलब्ध हैं। इसमें विखरोली, गोरेगांव, बोरीवली, पवई, वडाला, चेंबूर, बांद्रा और दादर जैसी जगहें शामिल हैं। इन लोकेशन्स में घर मिलना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये इलाके बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं।

आवेदन की तारीखें और जरूरी जानकारी

आवेदन शुरू: - 30 मार्च 2026 (दोपहर 3 बजे)

आवेदन की अंतिम तारीख:- 29 अप्रैल 2026

EMD जमा करने की अंतिम तारीख:- 30 अप्रैल 2026

प्रोविजनल लिस्ट जारी:- 5 मई 2026

आपत्ति/क्लेम की अंतिम तारीख:- 8 मई 2026

फाइनल लिस्ट:- 12 मई 2026

लॉटरी रिजल्ट:- 15 मई 2026

इसका आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसके लिए MHADA की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।

किस वर्ग के लिए कितने घर?

कुल 2,640 फ्लैट्स को आय वर्ग के अनुसार बांटा गया है।

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग):- 145 घर

LIG (निम्न आय वर्ग):- 858 घर

MIG (मध्यम आय वर्ग):- 1,408 घर

HIG (उच्च आय वर्ग):- 229 घर

आय के अनुसार पात्रता

EWS: सालाना आय ₹6 लाख तक

LIG: ₹6 लाख से ₹9 लाख

MIG: ₹9 लाख से ₹12 लाख

HIG: ₹12 लाख से अधिक

इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

फ्लैट्स की स्थिति कैसी है?

1,762 फ्लैट्स अभी निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा 559 फ्लैट्स प्राइवेट डेवलपर्स से मिले हैं। 319 फ्लैट्स अलग-अलग लोकेशन्स पर तैयार हैं।

MHADA लॉटरी क्या है?

MHADA लॉटरी एक सरकारी योजना है, जिसके तहत कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए लोगों को सस्ते घर दिए जाते हैं। यह योजना हर साल आयोजित होती है और इसका मकसद आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। 1977 से अब तक MHADA ने महाराष्ट्र में 5.27 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया है, जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।