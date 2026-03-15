1 पर 3 शेयर बोनस देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, फोकस में रहेंगे स्टॉक
Bonus Share: इस हफ्ते शेयर बाजारों में सिर्फ एक कंपनी एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही है। यह कंपनी Metropolis Healthcare है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय किया है उसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा है।
Bonus Share: इस हफ्ते शेयर बाजारों में सिर्फ एक कंपनी एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने जा रही है। यह कंपनी Metropolis Healthcare है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय किया है उसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा है।
किस दिन है एक्स-बोनस डेट
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Metropolis Healthcare ने बताया है कि एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को दिए जाएंगे। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 20 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड डेट बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर का फायदा होगा।
शेयर बाजार में कैसा रहा है प्रदर्शन?
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में Metropolis Healthcare के शेयरों का भाव 0.80 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1803 रुपये के लेवल पर था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11 प्रतिशत की तेजी आई है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 2259.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1383.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 9350 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Metropolis Healthcare के शेयरों की कीमतों में 11.20 रुपये है। वहीं, तीन साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 47 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अब भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिला है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.25 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स इसी पीरियड में 46 प्रतिशत चढ़ा है।
लगातार डिविडेंड देती रही है कंपनी
Metropolis Healthcare ने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दिया है। कंपनी आखिरी बार शेयर बाजार में 11 नवंबर 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था।
सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 48.89 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 51.11 प्रतिशत हिस्सा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।