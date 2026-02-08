1 पर 3 शेयर बोनस दे रही यह कंपनी, निवेशकों की है नजर
Bonus share: मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयर लगातार फोकस में हैं। इसकी बड़ी वजह कंपनी का पहला-कभी बोनस शेयर देने का ऐलान रहा। बीते सप्ताह कंपनी के बोर्ड ने 3:1 के रेशियो में बोनस इश्यू को मंजूरी दी है। यानी जिन निवेशकों के पास 1 शेयर है, उन्हें 3 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। ये सभी शेयर ₹2 फेस वैल्यू के होंगे। हालांकि, बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है। कंपनी ने साफ किया है कि यह प्रस्ताव शेयरधारकों और रेगुलेटरी मंजूरी के बाद ही लागू होगा। कंपनी के शेयर वर्तमान में 1,985.10 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, शेयर पिछले एक महीने में 5% चढ़ा है।
पहली बार बोनस शेयर दे रही कंपनी
मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है क्योंकि कंपनी पहली बार बोनस शेयर जारी कर रही है। इससे पहले कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड के जरिए फायदा पहुंचाती रही है। साल 2020 से अब तक मेट्रोपोलिस ने कुल ₹40 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। बोनस इश्यू का मकसद शेयरधारकों को और ज्यादा वैल्यू देना और शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाना माना जा रहा है। बाजार में इस फैसले को निवेशकों ने पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर लिया है, जिसकी वजह से शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।
अगर कंपनी के तिमाही नतीजों की बात करें तो दिसंबर तिमाही में मेट्रोपोलिस का प्रदर्शन मजबूत रहा। कंपनी की रेवेन्यू में 26% की बढ़त दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹429.19 करोड़ हो गया। वहीं, मुनाफा 32% बढ़कर ₹52.67 करोड़ पहुंच गया। कंपनी के पेशेंट वॉल्यूम में 14% और टेस्ट वॉल्यूम में 13% की सालाना बढ़ोतरी हुई। खास बात यह रही कि रेवेन्यू पर टेस्ट में 11% और रेवेन्यू प्रति मरीज में 10% का इजाफा दर्ज किया गया, जो कंपनी की मजबूत मांग को दिखाता है।
