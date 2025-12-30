इस मेटल शेयरों में लगातार 8वें दिन रिकॉर्ड तेजी, जानें ऐतिहासिक उछाल की वजह

संक्षेप: Hindustan Copper Share: लगाता गिर रहे शेयर मार्केट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार, 30 दिसंबर को भी मजबूत रैली जारी रखी और कारोबार के शुरुआती घंटों में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। यह लगातार आठवां सत्र है जब शेयरों में तेजी देखी गई है।

लगाता गिर रहे शेयर मार्केट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार, 30 दिसंबर को भी मजबूत रैली जारी रखी और कारोबार के शुरुआती घंटों में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। यह लगातार आठवां सत्र है जब शेयरों में तेजी देखी गई है। मंगलवार को कारोबार के पहले दो घंटों में ही हिंदुस्तान कॉपर के लगभग 7 करोड़ शेयरों का हाथ बदल चुका था। इस समय तक, शेयर 5.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ 514.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था। वर्ष 2025 में अब तक हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में लगभग 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसकी रफ्तार सोमवार को दर्ज की गई तेज रैली के बाद आई है, जब शेयर ने 545.95 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ था। सोमवार की यह बढ़त अप्रैल 2010 के बाद से सबसे तेज एक-दिवसीय उछाल थी, जो वैश्विक तांबे की कीमतों में रैली से प्रेरित थी। लंदन मेटल एक्सचेंज पर तांबे की कीमतें अब रिकॉर्ड स्तर पार करने के बाद 13,000 डॉलर प्रति टन के आसपास मंडरा रही हैं।

वैश्विक कारणों से मिला समर्थन यह रैली वैश्विक बाजार में आपूर्ति में कमी, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में सुधार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और डॉलर के कमजोर पड़ने से समर्थित है। कमजोर डॉलर अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए डॉलर-निर्धारित वस्तुओं को सस्ता बनाकर उनकी मांग बढ़ाता है। वैश्विक संकेतों का अनुसरण करते हुए, भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तांबे के वायदा भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।

कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को इंट्राडे में, हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने चल रहे आठ सत्रों की रैली में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, और कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपये के नजदीक पहुंच गया।

सरकार और निवेशकों की हिस्सेदारी सितंबर 2025 तिमाही के अंत तक, सरकार के पास इस सार्वजनिक उपक्रम में 66.14 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। खुदरा निवेशकों (जिनकी अधिकृत शेयर पूंजी 2 लाख रुपये तक है) की कुल 6.3 लाख से अधिक हिस्सेदारी है और उनके पास संयुक्त रूप से 14.5 प्रतिशत हिस्सा है।

म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी नगण्य है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कंपनी में 4 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है, जिसकी वर्तमान कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है।