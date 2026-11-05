हर साल की नौकरी के बदले 2.15 महीने की सैलरी! Meta ने दिया वालेंट्री एग्जिट ऑफर,

मुख्य बातें

Meta Voluntary Exit: दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और खर्च को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। गूगल (Google) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के बाद अब मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) की कंपनी मेटा (Meta) ने भी कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री एग्जिट (Voluntary Exit) का विकल्प पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी फ्रांस में कर्मचारियों को आकर्षक सेवेरेंस पैकेज (Severance Package) के साथ स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का विकल्प दे रही है।

पिछले कुछ महीनों में टेक सेक्टर में लेऑफ (Layoffs) और वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चरिंग (Workforce Restructuring) की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कंपनियां एक तरफ AI (Artificial Intelligence) और नई टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लागत और कर्मचारियों की संख्या को संतुलित करने की कोशिश भी कर रही हैं।

मेटा में कितने कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर?

फ्रेंच पब्लिकेशन La Lettre की एक रिपोर्ट के अनुसार, Meta ने फ्रांस में अपने कर्मचारियों के लिए VEO (Voluntary Exit Option) शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में Meta के करीब 300 कर्मचारी हैं और इस योजना का असर लगभग 100 कर्मचारियों पर पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी के किन विभागों या पदों को इस योजना में शामिल किया गया है। कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने के लिए 5 नवंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया है।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा सेवेरेंस पैकेज?

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को उनके हर एक साल के कार्यकाल के बदले 2.15 महीने की सैलरी देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को मोबिलिटी लीव का विकल्प भी मिल सकता है। इसके तहत उन्हें 10 महीने तक अपने ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) का 80% भुगतान किया जाएगा। यह पैकेज कर्मचारियों को स्वेच्छा से कंपनी से अलग होने का विकल्प देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

Google और माइक्रोसॉफ्ट से अलग है Meta का तरीका

मेटा (Meta) की यह योजना गूगल (Google) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की वॉलेंट्री एग्जिट (Voluntary Exit) योजनाओं से कुछ अलग बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस में मेटा कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्च्युअल टर्मिनेशन प्रोसिजर (Meta Collective Contractual Termination Procedure) का इस्तेमाल कर रही है। फ्रांस में इसे RCC के नाम से जाना जाता है।

इस व्यवस्था के तहत कंपनी और कर्मचारियों के बीच सामूहिक समझौते के आधार पर स्वैच्छिक तरीके से कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है। इसके लिए कंपनी को आर्थिक संकट का आधार साबित करने या औपचारिक इकोनॉमिक लेऑफ (Economic Layoff) की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत नहीं होती। बताया गया है कि मेटा (Meta) में इस प्रस्ताव को लेकर बातचीत जुलाई से चल रही थी।

Meta के दूसरे देशों में भी आएगा ऐसा ऑफर?

Meta के दुनियाभर में करीब 66,000 कर्मचारी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी फ्रांस के अलावा दूसरे देशों में भी कर्मचारियों को वॉलेंट्री एग्जिट (Voluntary Exit) का ऐसा विकल्प देगी या नहीं, यानी अन्य देशों में काम करने वाले Meta कर्मचारियों के लिए अभी किसी व्यापक योजना की पुष्टि नहीं हुई है।

AI के बढ़ते इस्तेमाल से बदल रही है कंपनियों की रणनीति

मेटा (Meta) के CEO मार्क जुकरबर्ग पहले भी AI की बढ़ती क्षमताओं पर बात कर चुके हैं। उनका मानना है कि AI (Artificial Intelligence) की मदद से भविष्य में ऐसे कई काम कम लोगों के साथ पूरे किए जा सकेंगे, जिनके लिए पहले बड़ी टीम की जरूरत होती थी। यही वजह है कि बड़ी टेक कंपनियां अब अपने वर्कफोर्स मॉडल (Workforce Model) का रेव्यू कर रही है। कंपनियों के लिए AI पर निवेश बढ़ाना और साथ ही अन्य खर्चों को नियंत्रित करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गया है।

Google ने भी कई देशों में बढ़ाया वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम

Google की पैरेंट कंपनी Alphabet ने हाल ही में कनाडा (Canada), फ्रांस (France), जर्मनी (Germany), जापान (Japan) और स्विट्जरलैंड (Switzerland) में कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम (Voluntary Exit Programme) का विस्तार किया है। कंपनी ने पहले अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ विभागों में ऐसे एक्जिट ऑप्शन (Exit Options) दिए थे। हालांकि, AI और Cloud से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहले की योजनाओं में प्राथमिकता के कारण अलग रखा गया था। गूगल (Google) लगातार AI और क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) पर निवेश बढ़ा रही है, जिसके साथ कंपनी अपने संसाधनों को प्रमुख ग्रोथ एरियाज (Growth Areas) की ओर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है।

माइक्रोसॉफ्ट ने भी शुरू किया बॉयआउट प्रोग्राम

माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने भी लागत प्रबंधन के लिए बॉयआउट प्रोग्राम (Buyout Programme) का ऐलान किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अमेरिका, कनाडा, भारत और ब्रिटेन में करीब 60,000 पात्र कर्मचारियों के लिए बॉयआउट कॉन्ट्रैक्ट (Buyout Contracts) की योजना पेश की है। इससे साफ है कि सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि पूरे टेक सेक्टर (Tech Sector) में वर्कफोर्स प्लानिंग (Workforce Planning) का तरीका तेजी से बदल रहा है।

Canva ने भी कर्मचारियों को दिया बड़ा सेवरेंस पैकेज

टेक सेक्टर में वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चरिंग (Workforce Restructuring) की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। Canva ने भी हाल ही में Layoffs के बाद 1,271 प्रभावित कर्मचारियों के लिए सेवरेंस पैकेज (Severance Package) की पेशकश की थी।

कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखती है यह नई रणनीति?

वॉलेंट्री एग्जिट प्रोग्राम (Voluntary Exit Programme) और बॉयआउट (Buyout) जैसे विकल्प कंपनियों को सीधे Layoffs की जगह कर्मचारियों को स्वेच्छा से अलग होने का अवसर देते हैं। इसके बदले कर्मचारियों को तय नियमों के अनुसार सेवरेंस पैकेज (Severance Package) मिल सकता है। हालांकि, हर कंपनी और देश में इस तरह की योजनाओं के नियम अलग होते हैं। कर्मचारियों के लिए पैकेज स्वीकार करने से पहले अपनी नौकरी की स्थिति, भविष्य की आय और नई नौकरी की संभावनाओं को ध्यान से समझना जरूरी है।