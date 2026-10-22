Meta पर 25 अरब डॉलर का जुर्माना, डेटा प्राइवेसी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
मुख्य बातें
- फेसबुक से करीब 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का प्राइवेट डेटा उनकी सहमति के बिना हासिल किया गया
- मेटा को इससे पहले 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले पर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन से 5 अरब डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा था
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ह्वाट्सअप की मूल कंपनी मेटा पर 25 अरब डॉलर यानी करीब 2.36 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने कंपनी पर यह जुर्माना डेटा प्राइवेसी मामले में ठोका है। जूरी ने पाया था कि कंपनी ने फेसबुक यूजर्स को उनके प्राइवेट डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर गुमराह किया। मेटा ने फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया है।
क्या है पूरा मामला?
रॉयटर्स की खबर के मुताबिक यह मामला ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़ा है। आरोप था कि इस फर्म ने एक थर्ड-पार्टी ऐप के जरिए करीब 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का प्राइवेट डेटा उनकी सहमति के बिना हासिल किया। बाद में इस डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोफाइलिंग और टार्गेटेड ऐड के लिए किया गया।
न्यू मैक्सिको प्रशासन ने 2021 में मेटा के खिलाफ केस फाइल किया था। स्टेट का आरोप था कि कंपनी ने यूजर्स को यह सही जानकारी नहीं दी कि उनके डेटा तक किन लोगों की पहुंच थी। कंपनी पर प्लेटफॉर्म पर नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, नफरत फैलाने वाली सामग्री और गलत सूचनाओं से निपटने के तरीकों को लेकर भी यूजर्स को गुमराह करने के आरोप लगे। बता दें मेटा को इससे पहले 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले पर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन से 5 अरब डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा था।
43 लाख नहीं, 4.3 करोड़ से ज्यादा उल्लंघन
सितंबर 2026 में जूरी ने पाया कि कंपनी और उसके नेतृत्व के 29 बयानों में से 26 मिसलीडिंग थे। जूरी के अनुसार, इन बयानों के आधार पर न्यू मैक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून के 4.3 करोड़ से अधिक उल्लंघन हुए।
न्यू मेक्सिको के कानून के तहत प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता था। इसी आधार पर संभावित जुर्माना 219 अरब डॉलर से अधिक आंका गया, लेकिन जज फ्रांसिस मैथ्यू ने अंतिम राशि घटाकर 25 अरब डॉलर कर दी। जुर्माने की रकम राज्य की शिक्षा पर खर्च की जाएगी।
न्यू मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने इस फैसले को "अमेरिकी इतिहास में किसी कंपनी के खिलाफ सबसे बड़े राज्य-स्तरीय फैसलों में से एक" बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिलिकॉन वैली के लिए एक साफ संदेश है कि बड़ी टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
मेटा ने क्या कहा?
मेटा ने फैसले का विरोध किया है। कंपनी के मुख्य कानूनी अधिकारी सीजे महोनी ने कहा कि कंपनी को भरोसा है कि वह अपील में जीत हासिल करेगी। मेटा का तर्क है कि इस मामले में लगाए गए आरोप और जुर्माने की राशि उचित नहीं हैं। बता दें यह फैसला कंपनी के लिए बड़ी कानूनी चुनौती है। हालांकि, अपील के कारण अंतिम भुगतान और फैसले के प्रभाव पर आगे कानूनी प्रक्रिया का असर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें