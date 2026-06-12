5 दिन में 142% की तूफानी तेजी, 149 रुपये का शेयर जा पहुंचा है 360 रुपये के पार

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। मेरिट्रोनिक्स के शेयर शुक्रवार को भी 5 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 361.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार 5 दिन से अपर सर्किट पर हैं। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार 8 जून को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था। आईपीओ प्राइस के मुकाबले मेरिट्रोनिक्स के शेयर 5 दिन में 142 पर्सेंट उछल गए हैं। मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून को खुला था और यह 3 जून तक ओपन रहा।

90% फायदे के साथ लिस्ट हुए थे कंपनी के शेयर

IPO में मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर का दाम 149 रुपये था। कंपनी के शेयर 8 जून को 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 283.10 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए। इसके बाद से कंपनी के शेयर लगातार 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर ही हैं। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप शुक्रवार को 631 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का था।

315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ (Merritronix IPO) टोटल 315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स (आम निवेशक) की कैटेगरी में 297.67 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 476.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 224.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,98,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।