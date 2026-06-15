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6 दिन में ही इस IPO ने कर दिया मालामाल, 150% से ज्यादा उछल गया यह छोटकू शेयर

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में शेयर का दाम 149 रुपये था
  • कंपनी के शेयर 15 जून को उछाल के साथ 379.30 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • लिस्टिंग के बाद से मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर लगातार छठवें दिन अपर सर्किट पर हैं
  • IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 150% से ज्यादा उछल गए हैं
6 दिन में ही इस IPO ने कर दिया मालामाल, 150% से ज्यादा उछल गया यह छोटकू शेयर

एक छोटी कंपनी मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड ने 6 दिन में ही निवेशकों को मालामाल कर दिया है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार 8 जून को बाजार में लिस्ट हुए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था। मेरिट्रोनिक्स के शेयर सोमवार 15 जून को 5 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 379.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार छठवें दिन अपर सर्किट पर रहे हैं। 149 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर 6 ट्रेडिंग सेशन में 150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून को खुला था और यह 3 जून तक ओपन रहा।

90% फायदे के साथ लिस्ट हुए शेयर, फिर लगा 5% का अपर सर्किट
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) के शेयरों ने पहले दिन भी लोगों को जबरदस्त फायदा कराया। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर 8 जून को 90 पर्सेंट फायदे के साथ 283.10 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए। यानी, कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन IPO प्राइस के मुकाबले 99 पर्सेंट से अधिक का फायदा कराया। लिस्टिंग के बाद से मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर लगातार अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं।

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IPO पर लगा था 315 गुना से ज्यादा दांव
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) के आईपीओ पर टोटल 315.36 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 297.67 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 476.59 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 224.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में 2,98,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।

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क्या करती है मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड?
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) की शुरुआत अक्टूबर 1988 में हुई। मेरिट्रोनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) कंपनी है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड डिफेंस, एयरोस्पेस, टेलिकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हाई-रिलायबिलिटी, मिशन-क्रिटिकल असेंबलीज बनाती है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड, कंपोनेंट सोर्सिंग, PCB असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स बिल्डिंग और फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी जैसी B2B सर्विसेज ऑफर करती है। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, उधारी चुकाने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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