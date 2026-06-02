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ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, दो दिन में 68 गुना से ज्यादा दांव, अभी बचा है मौका

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का IPO शुरुआती दो दिन में 68 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 90 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये है। आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार को भी खुला है।

ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, दो दिन में 68 गुना से ज्यादा दांव, अभी बचा है मौका

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर 60 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ का परफॉर्मेंस भी अब तक जबरदस्त रहा है। शुरुआती दो दिन में मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ पर 68 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। अगर आप मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ पर दांव लगाना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है। मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार 3 जून तक खुला हुआ है। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का है।

90 रुपये पहुंच गया GMP, 149 रुपये है शेयर का दाम
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ (Merritronix IPO) में शेयर का दाम 149 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखा जाए तो मेरिट्रोनिक्स के शेयर 239 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट गुरुवार 4 जून को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर सोमवार 8 जून 2026 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं।

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दो दिन में IPO में 68 गुना से ज्यादा दांव
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ (Merritronix IPO) टोटल 68.52 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 89.25 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 107.11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के कोटे में 3.09 गुना दांव लगा। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रमोटर डोवरी येसुदास, डोवरी अमरनाथ, वनजा डी, डॉर्सी केतन चंद्रा और डोवरी थमन हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 85.17 पर्सेंट थी। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

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क्या करती है मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड?
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड की शुरुआत अक्टूबर 1988 में हुई है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) कंपनी है। डिफेंस, एयरोस्पेस, टेलिकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपनी का हाई-रिलायबिलिटी, मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक एसेंबलीज में स्पेशलाइजेशन है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड कंपोनेंट सोर्सिंग, पीसीबी एसेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स-बिल्डिंग और फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स की डिलीवरी समेत B2B सर्विसेज ऑफर करती है। डिफेंस, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, पावर और यूटिलिटीज में कंपनी के क्लाइंट्स हैं। 31 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में 57 कर्मचारी थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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