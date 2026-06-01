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पहले ही दिन फुल हुआ यह IPO, 15 गुना से ज्यादा दांव, 87 रुपये पहुंच गया GMP

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मेरिट्रोनिक्स के IPO पर पहले ही दिन 15 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। मेरिट्रोनिक्स के IPO में शेयर का दाम 149 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 87 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

पहले ही दिन फुल हुआ यह IPO, 15 गुना से ज्यादा दांव, 87 रुपये पहुंच गया GMP

मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए सोमवार 1 जून को खुला। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और पहले ही दिन कंपनी के आईपीओ पर 15 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। मेरिट्रोनिक्स के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर 58 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ 3 जून तक दांव लगाने के लिए खुला रहेगा। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का है।

149 रुपये शेयर का दाम, 87 रुपये पहुंच गया GMP
मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में शेयर का दाम 149 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 87 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार शाम के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मेरिट्रोनिक्स के शेयर 234 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। यानी, मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन कम से कम 58 पर्सेंट फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 4 जून को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर सोमवार 8 जून को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

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पहले ही दिन IPO पर लगा 15 गुना से ज्यादा दांव
मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ पर पहले ही दिन 15.77 गुना दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 22.41 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की कैटैगरी पहले दिन 21.27 गुना सब्सक्राइब हुई है। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को आईपीओ में 2,98,000 रुपये का निवेश करना होगा। कंपनी के प्रमोटर्स डोवरी येसुदास, डोवरी अमरनाथ, वनजा डी, डार्सी केथन चंद्रा और डोवरी थमन हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85.17 पर्सेंट है।

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क्या करती है कंपनी
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की शुरुआत अक्टूबर 1988 में हुई है। डिफेंस, एयरोस्पेस, टेलिकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के लिए हाई-रिलॉयबिलिटी, मिशन-क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक एसेंबलीज में मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का स्पेसलाइजेशन है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड कंपोनेंट सोर्सिंग, पीसीबी एसेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स-बिल्डिंग और फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी जैसी B2B सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में 57 एंप्लॉयीज थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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