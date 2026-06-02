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Merritronix IPO पर दांव लगाने को आतुर दिखे निवेशक, पहले दिन 15 गुना सब्सक्रिप्शन, GMP में भी उछाल

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Merritronix IPO को पहले दिन निवेशक खरीदने को आतुर दिखे हैं। आईपीओ 15 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। ग्रे मार्केट में आईपीओ 90 रुपये के जीएमपी पर आज ट्रेड कर रहा है। 

Merritronix IPO पर दांव लगाने को आतुर दिखे निवेशक, पहले दिन 15 गुना सब्सक्रिप्शन, GMP में भी उछाल

Merritronix IPO को सब्सक्रिप्शन ओपनिंग के पहले दिन ही निवेशकों की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ पहले दिन यानी 1 जून 2026 को 15.96 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इसमें रिटेल कैटगरी में 22.62 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 21.63 गुना सब्सक्राइब किया गया है। बता दें, अभी निवेशकों के पास आज और कल यानी 3 जून तक दांव लगाने का मौका है। इस आईपीओ से जुड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में इसका प्रदर्शन काफी शानदार है।

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क्या है आईपीओ का साइज और प्राइस बैंड? (Merritronix IPO Price Today)

इस आईपीओ का साइज 70.03 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 47 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के लिए Merritronix ने 141 रुपये से 149 प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। वहीं, लॉट साइज 1000 शेयरों का बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्टमेंट 298000 रुपये है।

कितना चल रहा है जीएमपी? (Merritronix IPO GMP Today)

इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 2 जून को 90 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध है। 31 मई की तुलना में आईपीओ के जीएमपी में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। आज का जीएमपी 60.40 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, इस कंपनी के आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 45 रुपये प्रति शेयर रहा है। वहीं, सबसे अधिक जीएमपी 93 रुपये रहा है। इस स्तर पर ग्रे मार्केट में आईपीओ 23 मई को था।

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एंकर निवेशकों के लिए यह एसएमई आईपीओ 29 मई को ही खुल गया था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 19.91 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों को जारी होने वाले 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही है। वहीं, बाकि बचे 50 प्रतिशत का लॉक इन पीरियड 90 दिन का है।

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आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी? (IPO News)

कैपिटल एक्सपेंडिचर में 21.36 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्किंग कैपिटल की फंडिंग में 21.95 करोड़ रुपये का उपयोग होगा। कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज में 12.72 करोड़ रुपये का भुगतान कंपनी करेगी। बता दें, कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी। इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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