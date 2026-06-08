पहले ही दिन पैसा डबल, 149 रुपये का शेयर 297 रुपये के पार पहुंचा, IPO पर लगा था 315 गुना दांव

एक छोटी कंपनी मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। मेरिट्रोनिक्स के शेयरों ने निवेशकों का पैसा पहले ही दिन दोगुना कर दिया है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 283.10 रुपये पर लिस्ट हुए। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून को खुला था और यह 3 जून तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का था।

पहले ही दिन दोगुना हो गया निवेशकों का पैसा

लिस्टिंग के ठीक बाद मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए। IPO में मेरिट्रोनिक्स के शेयर का दाम 149 रुपये था। यानी, आईपीओ प्राइस के मुकाबले मेरिट्रोनिक्स के शेयर पहले ही दिन करीब 100 पर्सेंट उछल गए। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 515 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रमोटर डोवरी येसुदास, डोवरी अमरनाथ, वनजा डी, डार्सी केथन चंद्रा और डोवरी थमन हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 85.17 पर्सेंट थी, जो कि अब 62.28 पर्सेंट रह गई है।

IPO पर लगा 315 गुना से ज्यादा दांव

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ टोटल 315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 297.67 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 476.59 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 224.91 गुना दांव लगा है। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,98,000 रुपये का निवेश करना पड़ा। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने, वर्किंग कैपिटल रिक्वॉयरमेंट्स को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।