पहले ही दिन पैसा डबल, 149 रुपये का शेयर 297 रुपये के पार पहुंचा, IPO पर लगा था 315 गुना दांव
मुख्य बातें
- मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयरों ने पहले ही दिन लोगों का पैसा दोगुना कर दिया है
- आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था
- मेरिट्रोनिक्स के शेयर सोमवार को 283.10 रुपये पर लिस्ट हुए
- लिस्टिंग के ठीक बाद मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर उछाल के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए
एक छोटी कंपनी मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। मेरिट्रोनिक्स के शेयरों ने निवेशकों का पैसा पहले ही दिन दोगुना कर दिया है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 283.10 रुपये पर लिस्ट हुए। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून को खुला था और यह 3 जून तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का था।
पहले ही दिन दोगुना हो गया निवेशकों का पैसा
लिस्टिंग के ठीक बाद मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए। IPO में मेरिट्रोनिक्स के शेयर का दाम 149 रुपये था। यानी, आईपीओ प्राइस के मुकाबले मेरिट्रोनिक्स के शेयर पहले ही दिन करीब 100 पर्सेंट उछल गए। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 515 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रमोटर डोवरी येसुदास, डोवरी अमरनाथ, वनजा डी, डार्सी केथन चंद्रा और डोवरी थमन हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 85.17 पर्सेंट थी, जो कि अब 62.28 पर्सेंट रह गई है।
IPO पर लगा 315 गुना से ज्यादा दांव
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड का आईपीओ टोटल 315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 297.67 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 476.59 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 224.91 गुना दांव लगा है। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,98,000 रुपये का निवेश करना पड़ा। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने, वर्किंग कैपिटल रिक्वॉयरमेंट्स को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।
क्या करती है मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) की शुरुआत अक्टूबर 1988 में हुई है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी डिफेंस, एयरोस्पेस, टेलिकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स को अपनी सर्विसेज देती है। हाई-रिलायबिलिटी, मिशन-क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक एसेंबलीज में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड कंपोनेंट सोर्सिंग, PCB एसेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स-बिल्डिंग और फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी जैसी B2B सर्विसेज ऑफर करती है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के क्लाइंट्स डिफेंस, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, पावर एंड यूटिलिटीज सेगमेंट के हैं। 31 मार्च 2026 के डेटा के मुताबिक, मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में 57 कर्मचारी हैं।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।