IPO हो तो ऐसा, 4 दिन में 130% चढ़ गया शेयर, दनादन मार रहा अपर सर्किट

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर तूफानी तेजी के साथ बाजार में धमाल मचाए हुए हैं। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद मेरिट्रोनिक्स के शेयर लगातार चौथे दिन अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5 पर्सेंट चढ़कर 344.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार 8 जून को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 149 रुपये था। आईपीओ प्राइस के मुकाबले मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर 4 दिन में ही 130 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून को खुला था और यह 3 जून तक ओपन रहा।

90% फायदे पर लिस्ट हुए कंपनी के शेयर

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर 8 जून को 90 पर्सेंट प्रीमियम के साथ 283.10 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 297.25 रुपये पर पहुंच गए। इसके बाद, इधर पिछले 3 दिन से मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के शेयर लगातार 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के आईपीओ का साइज 70 करोड़ रुपये का था। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड मशीनरी और उपकरण खरीदने, कामकाजी पूंजी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, उधारी चुकाने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी। डोवरी येसुदास, डोवरी अमरनाथ, वनजा डी, डोर्सी केथन चंद्रा और डोवरी थमन कंपनी के प्रमोटर्स हैं। IPO से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85.17 पर्सेंट थी, जो कि अब 62.28 पर्सेंट रह गई है।

IPO पर लगा था 315 गुना से ज्यादा दांव

मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड (Merritronix Limited) का आईपीओ टोटल 315.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 297.67 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 476.59 गुना दांव लगा। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 224.91 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक दो लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड के आईपीओ की 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,98,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।