Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज खुल गया SME IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा है 88 रुपये का फायदा, चेक करें कीमत

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Merritronix IPO आज से खुल गया है। यह आईपीओ ग्रे मार्केट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जिससे बेहतर लिस्टिंग की उम्मीद बंधी है। 

आज खुल गया SME IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा है 88 रुपये का फायदा, चेक करें कीमत

Merritronix IPO आज से ओपन हो रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 70.03 करोड़ रुपये है। निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में इस बीएसई एसएमई आईपीओ का प्रदर्शन काफी शानदार है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी कुल 47 लाख नए शेयर जारी कर रही है। कंपनी के मौजूदा निवेशक कोई शेयर नहीं बेच रहे हैं। बता दें, कंपनी का आईपीओ 1 जून यानी से 3 जून 2026 तक खुला रहेगा।

ये भी पढ़ें:8वें पे कमीशन की 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में बड़ी मीटिंग, कौन ले सकता है हिस्सा

क्या है प्राइस बैंड? (Merritronix IPO Price Band)

Merritronix IPO का प्राइस बैंड 141 रुपये से 149 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2000 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्टमेंट 298000 रुपये का होगा। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 29 मई 2026 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 19.91 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, एंकर निवेशकों को जारी 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का ही है। बाकि बचे 50 प्रतिशत का लॉक इन पीरियड 90 दिन का है।

ये भी पढ़ें:5 कंपनियों के IPO इस हफ्ते हो रहा है ओपन, लिस्ट में 2 मेनबोर्ड आईपीओ

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति काफी शानदार (Merritronix IPO GMP Today)

इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 88 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 59 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शा रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 93 रुपये रहा है। और सबसे कम जीएमपी 45 रुपये रहा है।

आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी?

21.36 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंचिर में खर्च करेगी। कंपनी नए संसाधन और इक्विपमेंट्स के लिए उपयोग करेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए 21.95 करोड़ रुपये खर्च कंपनी करेगी। कर्ज आदि का भुगतान करने के लिए कंपनी 12.72 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

ये भी पढ़ें:FD पर 8.10% तक का ब्याज, लिस्ट में सरकारी बैंक बहुत पीछे

क्या करती है कंपनी

Merritronix की स्थापना अक्टूबर 1988 में हुई थी। कंपनी डिफेंस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सेक्टर के लिए काम करती है। बता दें, GYR Capital Advisors Pvt.Ltd को लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। इस कंंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,