खुल रहा एक और IPO, 149 रुपये शेयर का दाम, अभी से 85 रुपये चल रहा GMP
मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून से खुल रहा है। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में शेयर का दाम 149 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 85 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।
एक और कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 जून से खुलने जा रहा है, यह मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ है। मेरिट्रोनिक्स का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन इसके शेयर अभी से ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। मेरिट्रोनिक्स के शेयर ग्रे मार्केट में 57 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 जून तक खुला रहेगा। आईपीओ में मेरिट्रोनिक्स के शेयर का दाम 149 रुपये है। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 70 करोड़ रुपये तक का है।
IPO में 149 रुपये का शेयर, अभी से 85 रुपये चल रहा GMP
मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में शेयर का दाम 149 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 85 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मेरिट्रोनिक्स के शेयर 234 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को मेरिट्रोनिक्स के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 57 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 4 जून को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर 8 जून को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।
2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ (Merritronix IPO) में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को मेरिट्रोनिक्स के आईपीओ में 2,98,000 रुपये का निवेश करना होगा। मेरिट्रोनिक्स के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। डोवरी येसुदास, डोवरी अमरनाथ, वनजा डी, डार्सी केथन चंद्रा और डोवरी थमन कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85.17 पर्सेंट है। कंपनी का मार्केट कैप 260.72 करोड़ रुपये है।
क्या करती है कंपनी
मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड की शुरुआत अक्टूबर 1988 में हुई। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी डिफेंस, एयरोस्पेस, टेलिकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज देती है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड कंपोनेंट सोर्सिंग, पीसीबी एसेंबलीज, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, बॉक्स बिल्डिंग और फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी जैसी B2B सर्विसेज ऑफर करती है। मेरिट्रोनिक्स लिमिटेड को एयरोस्पेस और डिफेंस के लिए PCBA की मैन्युफैक्चरिंग के लिए EN 9100:2018 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है।कंपनी के क्लाइंट्स डिफेंस, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्रीज, पावर एंड यूटिलिटीज में हैं। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में 57 कर्मचारी थे।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।