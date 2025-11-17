Hindustan Hindi News
PSU बैंकों के मर्जर से बाजार में जोश, एक्सपर्ट्स ने बताए नए टार्गेट

Mon, 17 Nov 2025 11:12 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
PSU बैंकों के शेयर सोमवार को सत्र के दौरान 4% तक चढ़ गए। ऐसा वित्त मंत्रालय की उस योजना की खबर के बाद हुआ, जिसमें अगले चरण के PSU बैंकों के मर्जर की रणनीति तैयार की जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा अप्रैल या मई में होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मर्जर एक साथ नहीं बल्कि 2-3 चरणों में होगा। फिलहाल 12 PSU बैंक हैं और सरकार का लक्ष्य इन्हें मिलाकर सिर्फ 6-7 बड़े बैंक बनाना है। योजना के अनुसार, पहले 1-2 छोटे बैंकों का आपस में मर्जर किया जा सकता है, और फिर उन्हें SBI या PNB जैसे बड़े बैंकों में मिला दिया जाएगा। कुछ बैंकों को सीधे भी बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है।

मर्जर की वजह क्या है?

सरकार का यह कदम पिछले तीन साल में PSU बैंकों के बेहतर मुनाफे से प्रेरित है। अब ये बैंक पहले की तरह सरकार से पूंजी के लिए निर्भर नहीं हैं बल्कि काफी मजबूत स्थिति में हैं। बता दें कि सरकार ने साल 2017 से 2022 के बीच PSU बैंकों में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी डाली थी।

पहले भी हो चुके हैं मर्जर

पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले भी PSU बैंकों के बीच बड़े मर्जर किए हैं। साल 2020 में 10 PSU बैंकों का मर्जर करके उनकी संख्या 20 से घटाकर 12 कर दी गई थी। इससे पहले 2017 में SBI की पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को SBI में मिला दिया गया था।

मर्जर के लिए कौन से बैंक हो सकते हैं चर्चा में?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, छोटे PSU बैंक जिनके बड़े बैंकों में मर्जर की संभावना है, उनमें बैंक ऑफ बरोदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं।

एक्सपर्ट की राय

सोमवार को निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2% से अधिक ऊपर रहा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे शेयर टॉप गेनर्स में रहे। रिसर्च हेड अंशुल जैन के अनुसार, PSU बैंक इंडेक्स ने एक मजबूत पैटर्न का ब्रेकआउट करके अपना पहला लक्ष्य 8,500 पूरा कर लिया है और अब यह 9,000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। उनका मानना है कि यह तेजी का रुख अगले 3-4 हफ्तों तक जारी रह सकता है और सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक जैसे शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

