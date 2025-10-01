Mercury Trade Links share jump huge last 15 days hits upper circuit after down 88 percent 88% सस्ता मिल रहा यह शेयर, रॉकेट बन गया है भाव, 15 दिन से खरीदने की लूट, Business Hindi News - Hindustan
88% सस्ता मिल रहा यह शेयर, रॉकेट बन गया है भाव, 15 दिन से खरीदने की लूट

कंपनी मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के व्यापार, निर्यात और आयात के माध्यम से वाणिज्यिक कृषि व्यवसाय में सक्रिय है। इसकी गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक और विभिन्न बीज एवं अनाज जैसे कृषि उत्पादों की सोर्सिंग और बिक्री शामिल है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:44 PM
Smallcap stock: सितंबर में व्यापक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद कुछ स्मॉल-कैप शेयर इस तूफान से उबरने में कामयाब रहे हैं, जिनमें मर्करी ट्रेड लिंक्स (Mercury Trade Links) भी शामिल है। कंपनी के शेयरों में तेजी देखी गई, जिससे इसकी लंबी मंदी का दौर भी खत्म हो गया। कंपनी के शेयर ₹6.40 प्रति शेयर से बढ़कर ₹12 प्रति शेयर हो गए, जिससे सितंबर में 87% की उछाल आई। इस तेजी ने कंपनी के आठ महीने के घाटे के सिलसिले को भी तोड़ दिया, जिससे लंबे समय से इस शेयर के फिर से मज़बूत होने की उम्मीद कर रहे शेयरधारकों को राहत मिली।

क्या है डिटेल

पिछले महीने स्टॉक ने मजबूत वापसी की, लेकिन अभी भी इसे लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि यह दिसंबर 2023 में दर्ज किए गए ₹105 प्रति शेयर के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 88% नीचे है। ₹39 प्रति शेयर के अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से, यह अभी भी 69% कम है।

अक्टूबर की शानदार शुरुआत

शेयरों ने अक्टूबर में भी अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा है, बुधवार के कारोबार में 5% का अपर सर्किट ₹12.61 प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह लगातार 15वां दिन है जब शेयर ऊपरी मूल्य बैंड स्तर पर बंद हुआ है। इस अवधि के दौरान, इसने ₹6.12 प्रति शेयर से बढ़कर 106% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह निरंतर प्रदर्शन अक्टूबर 2024 के बाद से शेयर के लिए सबसे लंबा बढ़त वाला दौर भी है, जब यह लगातार 50 कारोबारी सत्रों तक अपर सर्किट में बंद रहा था। ट्रेंडलाइन के नवीनतम शेयरधारिता आंकड़ों के अनुसार, कंपनी में सामान्य शेयरधारकों की 70.8% हिस्सेदारी है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 29.2% है। हालांकि, जून तिमाही के अंत तक प्रमोटरों की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी।

कंपनी के बारे में

मर्करी ट्रेड लिंक्स मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के व्यापार, निर्यात और आयात के माध्यम से वाणिज्यिक कृषि व्यवसाय में सक्रिय है। इसकी गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक और विभिन्न बीज एवं अनाज जैसे कृषि उत्पादों की सोर्सिंग और बिक्री शामिल है। कंपनी का शेयरों और कमोडिटी में निवेश का भी इतिहास रहा है।

