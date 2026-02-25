Hindustan Hindi News
₹35 के शेयर में तूफानी तेजी, 4650% का दे चुका है रिटर्न, खरीदने की लूट

Feb 25, 2026 02:09 pm IST
लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो यह शेयर निवेशकों के लिए कमाई का बड़ा जरिया साबित हुआ है। मौजूदा समय में ₹50 से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा यह स्टॉक पिछले पांच साल में करीब 4,650% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है।

Mercury EV-Tech Share: स्मॉल-कैप सेगमेंट का मल्टीबैगर शेयर मरकरी ईवी-टेक बुधवार, 25 फरवरी को बाजार में जबरदस्त उछाल के साथ चर्चा में रहा। व्यापक बाजार में मजबूती के बीच इस EV कंपनी के शेयर में इंट्रा-डे कारोबार के दौरान करीब 8.5% की तेजी आई और भाव ₹35.55 तक पहुंच गया। हालांकि यह शेयर अब भी अपने 52 हफ्ते के हाई ₹76.93 (अप्रैल 2025) से लगभग 54% नीचे चल रहा है। पिछले महीने यह ₹29.95 के 52 हफ्ते के निचले स्तर तक फिसल गया था, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई थी।

क्या है डिटेल

कंपनी के तिमाही नतीजे

कंपनी के तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में नेट सेल्स ₹25.29 करोड़ रही, जबकि शुद्ध मुनाफा ₹0.89 करोड़ दर्ज किया गया। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में कंपनी की कुल बिक्री ₹81.86 करोड़ रही और नेट प्रॉफिट ₹4.22 करोड़ पर पहुंचा। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का कारोबार स्थिर गति से बढ़ रहा है, हालांकि मुनाफे का मार्जिन अभी भी सीमित दायरे में है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव

शेयरहोल्डिंग पैटर्न में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने दिसंबर तिमाही में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। FIIs ने कुल 14,71,638 शेयर खरीदे, जिसके बाद उनकी हिस्सेदारी सितंबर 2025 के 1.90% से बढ़कर दिसंबर तिमाही में 2.68% हो गई। आमतौर पर FII की बढ़ती हिस्सेदारी को बाजार में सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि यह बड़े निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।

कंपनी का कारोबार

साल 1986 में स्थापित मरकरी ईवी-टेक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और ट्रेडिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रिक विंटेज व्हीकल और गोल्फ कार्ट जैसे खास उत्पाद भी बनाती है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कस्टमाइज्ड EV सॉल्यूशंस भी देती है। कुल मिलाकर, शेयर में उतार-चढ़ाव जरूर है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक अब भी चर्चा में बना हुआ है।

