₹35 के शेयर में तूफानी तेजी, 4650% का दे चुका है रिटर्न, खरीदने की लूट

लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो यह शेयर निवेशकों के लिए कमाई का बड़ा जरिया साबित हुआ है। मौजूदा समय में ₹50 से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा यह स्टॉक पिछले पांच साल में करीब 4,650% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है।

Mercury EV-Tech Share: स्मॉल-कैप सेगमेंट का मल्टीबैगर शेयर मरकरी ईवी-टेक बुधवार, 25 फरवरी को बाजार में जबरदस्त उछाल के साथ चर्चा में रहा। व्यापक बाजार में मजबूती के बीच इस EV कंपनी के शेयर में इंट्रा-डे कारोबार के दौरान करीब 8.5% की तेजी आई और भाव ₹35.55 तक पहुंच गया। हालांकि यह शेयर अब भी अपने 52 हफ्ते के हाई ₹76.93 (अप्रैल 2025) से लगभग 54% नीचे चल रहा है। पिछले महीने यह ₹29.95 के 52 हफ्ते के निचले स्तर तक फिसल गया था, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई थी।

क्या है डिटेल लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो यह शेयर निवेशकों के लिए कमाई का बड़ा जरिया साबित हुआ है। मौजूदा समय में ₹50 से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा यह स्टॉक पिछले पांच साल में करीब 4,650% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। यानी जिन निवेशकों ने शुरुआती दौर में भरोसा दिखाया, उन्हें मल्टीबैगर फायदा मिला। हालांकि हालिया समय में प्रदर्शन कमजोर रहा है। बीते एक साल में शेयर करीब 49% टूटा है, छह महीने में 35% गिरा है, तीन महीने में 14% नीचे आया है और पिछले एक महीने में भी 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी के तिमाही नतीजे कंपनी के तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में नेट सेल्स ₹25.29 करोड़ रही, जबकि शुद्ध मुनाफा ₹0.89 करोड़ दर्ज किया गया। वहीं चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में कंपनी की कुल बिक्री ₹81.86 करोड़ रही और नेट प्रॉफिट ₹4.22 करोड़ पर पहुंचा। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का कारोबार स्थिर गति से बढ़ रहा है, हालांकि मुनाफे का मार्जिन अभी भी सीमित दायरे में है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव शेयरहोल्डिंग पैटर्न में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने दिसंबर तिमाही में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। FIIs ने कुल 14,71,638 शेयर खरीदे, जिसके बाद उनकी हिस्सेदारी सितंबर 2025 के 1.90% से बढ़कर दिसंबर तिमाही में 2.68% हो गई। आमतौर पर FII की बढ़ती हिस्सेदारी को बाजार में सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि यह बड़े निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।