Melody का असर! निवेशक गलत पारले कंपनी के शेयरों पर लगा रहे हैं दांव, 4 दिन में 21% की तेजी
अपने इटली की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की पीएम को Melody टॉफी गिफ्ट किया था। जिसके बाद से शेयर बाजार में लोग गलत पारले कंपनी के शेयरों पर दांव लगा रहे हैं। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है।
बीते सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए थे। अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पीएम मोदी इटली पहुंचे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से रोम में हुई है। इस मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम को जॉर्जिया मेलोनी को Melody टॉफी गिफ्ट करते आए। यह टॉफी पारले बनाती है। लेकिन इस मुलाकात के बाद लोग गलत पारले कंपनी पर दांव लगा रहे हैं। जिसकी वजह से वह सस्ता स्टॉक लगातार ऊपर चढ़ रहा है। आज सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। इन 4 कारबोरी दिनों में इस दूसरे पारले कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई यह मुलाकात सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
कौन बनाता है Melody टॉफी
मेलोडी टॉफी का उत्पादन पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड की तरफ से किया जाता है। यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है। बता दें, वायरल हुए वीडियो में जॉर्जिया मेलोनी पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई टॉफी की तारीफ करते हुए दिखी। उन्होंने कहा ‘वेरी, वेरी गुड टॉफी।’
लोग किस कंपनी पर लगा रहे हैं दांव?
मौजूदा समय में शेयर बाजार में लोग पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों को खरीदने के लिए उतावले दिख रहे हैं। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी का मेलोडी टॉफी और पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड से कोई कनेक्शन नहीं है। बता दें, पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी FMCG कंपनियों में से एक है। इस कंपन की शुरुआत 1983 में हुई थी।
सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार मेलोडी टॉफी मौजूदा समय में 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Parle Industries Ltd Share performance)
आज सोमवार को पारले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर बीएसई में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 6.06 रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का भाव 1 महीने में 20 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी 2026 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है। 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 65 प्रतिशत गिरा है। बता दें, पारले इंडस्ट्रीज के शेयर 5 साल में 57 प्रतिशत लुढ़क चुके हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।