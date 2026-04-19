3 गुना से अधिक पहले दिन ही भरा SME IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा फायदा, दांव लगाने के लिए दो और दिन
IPO News Updates: मेहुल टेलीकॉम आईपीओ को पहले दिन ही 3 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ पॉजिटिव प्रदर्शन कर रहा है।
IPO News Updates: 27 कर्मचारियों वाली कंपनी मेहुल टेलीकॉम आईपीओ (Mehul Telecom IPO) को पहले दिन ही 3 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी का आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अभी निवेशकों के पास दो दिन आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। बता दें, मेहुल टेलीकॉम आईपीओ का साइज 27.73 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 28 लाख फ्रेश शेयर जारी जारी करेगी। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है।
1 दिन में 3.64 गुना सब्सक्राइब (Mehul Telecom IPO subscription)
पहले दिन ही आईपीओ पूरी तरह से भर गया। पब्लिक कैटगरी में आईपीओ को 2.34 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में आईपीओ को 1.34 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ 9.82 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 16 अप्रैल को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 7.74 करोड़ रुपये जुटाए थे।
क्या है प्राइस बैंड? (Mehul Telecom IPO Price band)
मेहुल टेलीकॉम आईपीओ का प्राइस बैंड 96 रुपये से 98 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। किसी भी रिटेल निवेशकों को कम से कम दो ल़ॉट को एक साथ सब्सक्राइब करना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 235200 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
क्या चल रहा जीएमपी? (Mehul Telecom IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 4.5 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 4.5 रुपये ही है। बीते कई दिनों से जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, आज का जीएमपी 4.59 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।
Cumulative Capital Pvt.Ltd को आईपीओ का लीड मैनेजर बनाया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को इश्यू का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। बता दें, आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
क्या करती है कंपनी? (Mehul Telecom details)
इस कंपनी की शुरुआत 2023 में हुई थी। कंपनी मल्टी-ब्रांड मोबाइल फोन और उससे जुड़े सामानों को बेचती है। कंपनी की दुकान पर स्पीकर्स, ईयरफोन, हेडफोन, टैबलेट, मोबाइल कवर्स, फोन चार्जर्स, स्क्रीन गार्ड, पावर बैंक, फोन वारंटी प्लान, कार होल्ड क्लैम्पस, पेन ड्राइव आदि बेचती है।
आईपीओ से जुटाए 22.95 करोड़ रुपये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए करेगी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।