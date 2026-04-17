27 कर्मचारियों वाली कंपनी का IPO आज से ओपन, GMP दिखा रहा लिस्टिंग पर फायदा, ₹100 से कम प्राइस बैंड
IPO News Updates: आज शुक्रवार को Mehul Telecom IPO खुल गया है। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। ग्रे मार्केट में कपनी की प्रदर्शन अच्छा है।
IPO News Updates: आज यानी 17 अप्रैल को मेहुल टेलीकॉम आईपीओ (Mehul Telecom IPO) ओपन हो गया है। कंपनी का आईपीओ 21 अप्रैल तक खुला गया है। इस एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। बता दें, ग्रे मार्केट में Mehul Telecom IPO शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आइए प्राइस बैंड सहित अन्य डीटेल्स जान लेते हैं।
क्या है प्राइस बैंड? (Mehul Telecom IPO Price Band)
मेहुल टेलीकॉम आईपीओ का प्राइस बैंड 96 रुपये से 98 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 235200 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 16 अप्रैल को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 7.74 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
कितना चल रहा है जीएमपी (Mehul Telecom IPO GMP)
मेहुल टेलीकॉम आईपीओ का जीएमपी आज 4.5 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। जोकि 4.59 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। कल के मुकाबले आज भी जीएमपी में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है।
आईपीओ का साइज डीटेल्स
Mehul Telecom IPO का साइज 27.73 करोड़ रुपये है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 28 लाख नए शेयर जारी करेगी। बता दें, कंपनी के मौजूदा निवेशक आईपीओ के जरिए शेयर नहीं बेच रहे हैं। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
Cumulative Capital Pvt.Ltd को लीड मैनेजर और केफिन टेक्नोलॉजी को आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त की है।
क्या करती है यह कंपनी
मेहुल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड एक मल्टी ब्रांड रिटेल चेन ऑपरेट करने वाली कंपनी है। यह कंपनी स्मॉर्ट फोन और अन्य एक्सेसरीज बेचती है। कंपनी मौजूदा समय में Company Owned, Company Operated और Franchisee Owned, Franchisee Operated रिटेल मॉडल पर काम करती है।
कंपनी ऑडियो डिवाइस, स्पीकर्स, स्मार्टवाच, ईयरफोन, हेड फोन, टैबलेट, मोबाइल कवर, फोन चार्जर्स, स्क्रीन गार्ड, पावर बैंक, फोन वारंटी प्लान, कार होल्डर क्लैम्प्स, पेन ड्राइव बेचती है।
chittorgarh की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास महज 27 कर्मचारी थे। बता दें, इस कंपनी की शुरुआत 2023 में हुई थी।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी?
22.95 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए करेगी। बता दें, कंपनी अपना 97 प्रतिशत रेवन्यू मोबाइल बेचकर जुटाती है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।