संस्था से बड़ा कोई नहीं... रतन टाटा के करीबी ने छोड़ा टाटा समूह का साथ

संक्षेप: रतन टाटा के लंबे समय से सहयोगी और करीबी मित्र मेहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स से औपचारिक रूप से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम संस्थान की प्रतिष्ठा और विरासत को विवादों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Tata Trusts battle: टाटा समूह से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रतन टाटा के लंबे समय से सहयोगी और करीबी मित्र मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) ने टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) से औपचारिक रूप से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम संस्थान की प्रतिष्ठा और विरासत को विवादों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रस्टियों के मतभेद के बीच मिस्त्री का इस्तीफा मेहली मिस्त्री (जो अब तक टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत थे) ने चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata) को संबोधित एक पत्र में अपने इस्तीफे की घोषणा की। यह फैसला उस बैठक के कुछ दिन बाद आया जिसमें अन्य ट्रस्टीज़ ने उनके पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। मिस्त्री ने अपने पत्र में लिखा, 'रतन टाटा की दृष्टि के प्रति मेरी प्रतिबद्धता में यह जिम्मेदारी शामिल है कि टाटा ट्रस्ट्स किसी विवाद में न उलझे। कोई भी व्यक्ति उस संस्था से बड़ा नहीं होता, जिसकी वह सेवा करता है।'

अक्टूबर 28 की अहम बैठक बनी टर्निंग पॉइंट मिस्त्री की पुनर्नियुक्ति पर निर्णय 28 अक्टूबर को हुई अहम बैठक में लिया गया। इस बैठक में नोएल टाटा, औद्योगिकपति वीणू श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) और पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह ने मेहली मिस्त्री की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ मतदान किया। इस फैसले ने टाटा ट्रस्ट्स के भीतर लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस (Tata Sons) में 66% हिस्सेदारी रखता है, 300 अरब डॉलर वाले टाटा समूह का होल्डिंग निकाय है।

अफवाहों पर रोक लगाने की कोशिश मिस्त्री ने अपने इस्तीफे से पहले महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष एक पूर्व-निरोधक याचिका (caveat petition) भी दायर की थी, ताकि उनके ट्रस्टी पद से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले उन्हें सुना जा सके। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, 'मुंबई लौटने के बाद मुझे अपने ट्रस्टीशिप से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों की जानकारी मिली। मैं चाहता हूं कि यह पत्र इन अटकलों पर विराम लगाए, क्योंकि ऐसी खबरें टाटा ट्रस्ट्स के हितों और उसकी मूल भावना के खिलाफ हैं।' उन्होंने कहा कि रतन टाटा की भावना हमेशा 'सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखने' की रही है और ट्रस्ट को उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए।

पारदर्शिता और सुशासन की अपील अपने विदाई संदेश में मेहली मिस्त्री ने ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से अपील की कि वे आगे काम करते समय ‘पारदर्शिता, सुशासन और जनहित’ के सिद्धांतों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि रतन टाटा की भावना हमेशा 'सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखने' की रही है और ट्रस्ट को उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए।

नेतृत्व परिवर्तन और शक्ति संतुलन में बदलाव मेहली मिस्त्री का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब टाटा ट्रस्ट्स के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। रतन टाटा के सक्रिय पद से हटने के बाद, अब नोएल टाटा का प्रभाव बढ़ता हुआ माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्त्री का प्रस्थान नोएल टाटा के नेतृत्व को और मज़बूती देने वाला कदम है।

एक युग का अंत मेहली मिस्त्री, दिवंगत सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के चचेरे भाई हैं। वे अब तक ट्रस्ट में कम प्रोफ़ाइल रखते हुए भी एक रणनीतिक भूमिका निभाते रहे। उनका इस्तीफा रतन टाटा के व्यक्तिगत नेटवर्क और सहमति आधारित नेतृत्व शैली के एक युग के अंत का प्रतीक माना जा रहा है।