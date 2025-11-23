Hindustan Hindi News
₹7 का शेयर महीनेभर में ही टूटकर ₹2 पर आ गया, 65% टूट गया शेयर, लगातार गिरावट

कंपनी के शेयर महीनेभर में 65% तक टूट गया। इस दौरान इसकी कीमत करीबन 7 रुपये से घटकर 2.41 रुपये पर आ गई। बीते शुक्रवार को यह शेयर 5 पर्सेंट तक टूट गया और 2.41 रुपये पर आ गया था।

Sun, 23 Nov 2025 12:44 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Mehai Technology Ltd Share: मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनी के शेयर महीनेभर में 65% तक टूट गया। इस दौरान इसकी कीमत करीबन 7 रुपये से घटकर 2.41 रुपये पर आ गई। बीते शुक्रवार को यह शेयर 5 पर्सेंट तक टूट गया और 2.41 रुपये पर आ गया था। पिछले एक सप्ताह में मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों ने 20% की बड़ी गिरावट देखी गई।

क्या है डिटेल

इस साल अब तक शेयर का खराब प्रदर्शन रहा है। अभी तक कंपनी का शेयर 85% गिर चुका है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में तेजी देखी गई है। लगातार गिरावट का सिलसिला इतना तीव्र है कि पिछले 12 ट्रेडिंग सत्रों में स्टॉक 50% टूट चुका है। तकनीकी संकेत भी पूरी तरह नकारात्मक हैं, क्योंकि स्टॉक अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज—5-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन—के नीचे ट्रेड कर रहा है। यह दर्शाता है कि शेयर में लगातार कमजोरी और लंबी अवधि का बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है।

कंपनी का कारोबार

मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक विविध व्यवसाय कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के ट्रेडिंग (LED बल्ब, ट्यूब लाइट, पावर बैंक, पेन ड्राइव आदि) में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी आईटी-सेवाओं (आईटी एवं व्यवसाय सेवाएं) भी देती है, जिसमें क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल वर्कप्लेस और प्रोसेस ऑपरेशन शामिल हैं। साथ ही, मेहाई ईपीसी एवं आधुनिककरण प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है, जैसे सोलर, विद्युत अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र।

