₹40 पर आया था IPO, अब लुढ़कर ₹1 पर आ गया शेयर, लगातार गिरावट

संक्षेप:

कंपनी के शेयर के दाम सालभर पहले करीबन 16 रुपये के आसपास और छह महीने पहले 8.13 रुपये के भाव पर थे। बता दें कि कंपनी ने पिछले साल अपने निवेशकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। 

Jan 25, 2026 12:51 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Mehai Technology Limited Share: मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर ने अपने निवेशकों का तगड़ा नुकसान कराया है। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 4 पर्सेंट तक टूटकर 1.45 रुपये पर आ गए थे। बता दें कि सालभर में यह शेयर 90 पर्सेंट और पिछले छह महीने में 83 पर्सेंट तक टूट गया है। कंपनी के शेयर के दाम सालभर पहले करीबन 16 रुपये के आसपास और छह महीने पहले 8.13 रुपये के भाव पर थे। बता दें कि कंपनी ने पिछले साल अपने निवेशकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था।

कंपनी ने जुटाए थे ₹74.11 करोड़

बता दें कि पिछले साल सितंबर महीने में कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिए करीब ₹74.11 करोड़ जुटाने का ऐलान किया था। इस प्रस्ताव को 12 सितंबर 2025 को हुई कंपनी की राइट इश्यू कमिटी की बैठक में मंजूरी दी गई थी। कंपनी का कहना था कि इस फंड का इस्तेमाल बिजनेस को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह इश्यू 1:1 के अनुपात में था।

₹40 के भाव पर आया था IPO

अगर कंपनी के आईपीओ इतिहास की बात करें तो मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ साल 2017 में आया था। यह एक फिक्स्ड प्राइस इश्यू था, जिसका साइज ₹6 करोड़ था और इसमें केवल फ्रेश शेयर जारी किए गए थे। आईपीओ के लिए बोली 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी और 28 सितंबर 2017 को बंद हुई थी। कंपनी के शेयर 9 अक्टूबर 2017 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए थे। उस समय आईपीओ का प्राइस ₹40 प्रति शेयर रखा गया था और रिटेल निवेशकों को कम से कम 3,000 शेयर के एक लॉट के लिए आवेदन करना पड़ता था।

कंपनी का कारोबार

मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्थापना 2013 में हुई थी और यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। कंपनी का फोकस बेहतर टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों को आकर्षक और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट्स देना है।

