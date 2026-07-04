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इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का आएगा IPO, ओलेक्ट्रा से है तगड़ा कनेक्शन

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अगले दो से तीन साल में 40,000 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत व्यय निवेश करेगी
  • सबसे पहले मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की कंपनी ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ लाया जाएगा
इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का आएगा IPO, ओलेक्ट्रा से है तगड़ा कनेक्शन

Megha engineering and infra IPO: आईपीओ मार्केट में मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमईआईएल) की भी एंट्री होने वाली है। दरअसल, एमईआईएल समूह ने आईपीओ योजना के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही अगले तीन साल तक का बड़ा प्लान भी बताया है। बता दें कि मेघा इंजीनियरिंग समूह की ही ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है। यह कंपनी शेयर बाजार में पहले से ही लिस्ट है।

क्या है प्लान?

मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अगले दो से तीन साल में 40,000 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत व्यय निवेश करेगी। कंपनी ने अगले 5 वर्षों में समूह का कुल कारोबार दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के प्रबंध निदेशक पी.वी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि समूह अपनी अलग-अलग सब्सिडयरी कंपनियों का चरणबद्ध तरीके से आईपीओ लाने की भी योजना बना रही है।

कृष्णा रेड्डी ने कहा, ''पिछले वर्ष पूरे समूह का कारोबार लगभग 60,000 करोड़ रुपये रहा था। इस वर्ष हमें 80,000 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। अगले पांच साल में नए कारोबार सहित पूरे समूह का राजस्व दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है।''

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रेड्डी ने बताया कि फिलहाल समूह के कुल कारोबार में प्रमुख कंपनी एमईआईएल की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है लेकिन भविष्य में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य नए कारोबार भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि हम अगले दो से तीन वर्षों में जरूरत के अनुसार 30,000 करोड़ रुपये से 40,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

पहला आईपीओ किस कंपनी का?

सबसे पहले मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की कंपनी ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ लाया जाएगा। ईवी ट्रांस 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। 2018 में वजूद में आई यह कंपनी भारत में जीरो-एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्रांति का नेतृत्व कर रही है।

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यह अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, सिलवासा, गोवा, हैदराबाद, देहरादून, बेंगलुरु, तिरुपति, नागपुर और पुडुचेरी सहित 7 राज्यों और 15 से ज्यादा शहरों में 3100 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करती है। नवंबर 2025 तक इन बसों ने 50 करोड़ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 26 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा की दूरी शामिल है, जिससे CO2 उत्सर्जन में काफी कमी आई है।

कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक राज्य के ट्रांसपोर्ट विभागों के साथ ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) के तहत काम करते हुए कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से बसें लेती है। इसके साथ ही उनका मेंटेनेंस करती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। ईवी ट्रांस की खास पहलों में नागपुर की सिर्फ महिलाओं के लिए 'तेजस्विनी' सर्विस और पुणे-मुंबई रूट पर चलने वाली पहली इंटर-सिटी सुपर-लक्जरी ई-बस शामिल हैं। इन बसों में AC, वाई-फाई, USB चार्जिंग, इंफोटेनमेंट, EU फायर सेफ्टी, पेनिक अलार्म और 350 किलोमीटर की रेंज जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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