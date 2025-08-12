मेगा डील से इस एनर्जी शेयरों बड़ी हलचल, कंपनी ने जीता बड़ा कांट्रैक्ट

Inox Green Share Price: आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी के शेयरों में मंगलवार को करीब 5% का उछाल आया और वे बीएसई पर 163 रुपये तक पहुंच गए। यह उछाल कंपनी द्वारा एक बड़े समझौते की खबर के बाद आया। आईनॉक्स ग्रीन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक 14 अगस्त, 2025 को होने वाली है।

आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी के शेयरों में मंगलवार को करीब 5% का उछाल आया और वे बीएसई पर 163 रुपये तक पहुंच गए। यह उछाल कंपनी द्वारा एक बड़े समझौते की खबर के बाद आया। दोपहर डेढ़ बजे के करीब इसके शेयर 3 पर्सेंट अधिक ऊपर 161.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले छह महीने में इसने 20 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है।

आईनॉक्स ग्रीन ने भारत के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स (समूहों) में से एक की अक्षय ऊर्जा शाखा के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत कंपनी पश्चिमी भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित, अपने ही सामान्य ढांचे से जुड़े, 182 मेगावाट के चालू पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की पूरी देखभाल और संचालन (O&M) की जिम्मेदारी लेगी।

इसमें दो तरह के प्रोजेक्ट शामिल हैं। पहला 82 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स की देखभाल सीमित से बढ़ाकर पूरी कर दी जाएगी। दूसरा, 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स की पूरी देखभाल का समझौता समय से पहले ही नए सिरे से कर लिया गया है। यह कांट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स के पूरे बचे हुए जीवनकाल तक चलेगा।

कंपनी का बयान आईनॉक्स ग्रीन के सीईओ एस के माथू सुधाना ने कहा, "हम भारत के सबसे बड़े ग्रुपों से एक की अक्षय ऊर्जा शाखा के साथ 182 मेगावाट के पूर्ण O&M समझौतों पर साइन करने की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हैं। यह हमारे लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि इस समझौते के साथ, यह प्रतिष्ठित ग्राहक के साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट फिर से हमारे पास आ गए हैं। यह पवन O&M उद्योग में बदलती हुई स्थितियों और हमारी नई क्षमताओं पर ग्राहकों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है।"

बोर्ड की बैठक आईनॉक्स ग्रीन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक 14 अगस्त, 2025 को होने वाली है। इस बैठक में 30 जून, 2025 को समाप्त हुए तिमाही के नॉन-ऑडिटेड स्वतंत्र और कंसॉलिडेटेड वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और दर्ज किया जाएगा।

शेयरों की तकनीकी स्थिति द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक स्टॉक का RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 43 पर है (30 से नीचे का मतलब है कि शेयर बहुत बिक चुका है, 70 से ऊपर का मतलब है कि बहुत खरीदा जा चुका है)। MACD 0.9 पर है, जो अपनी सिग्नल लाइन और सेंटर लाइन दोनों से नीचे है, जो एक मंदी के रुझान (बेयरिश ट्रेंड) का संकेत देता है।

आईनॉक्स ग्रीन के शेयर फिलहाल अपने 5-दिन, 10-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के साधारण मूविंग एवरेज (SMAs) से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।