मीशो के शेयर नए रिकॉर्ड लेवल पर, 3 दिन में 21% की उछाल, 220 रुपये का टार्गेट

शेयर मार्केट में हाल ही में लिस्ट हुई ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयर की कीमत ने बुधवार, 17 दिसंबर को भी अपनी मजबूत रैली जारी रखी। इस दौरान शेयर में 10.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई और यह एनएसई पर 199.35 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह शेयर के लिए लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड उच्च स्तर है और तीसरे दिन लगातार तेजी है। पिछले दो सत्रों में मीशो में क्रमश: 5.6% और 3.4% का उछाल आया है, और सिर्फ तीन कारोबारी दिनों में इसमें 21% की अद्भुत वृद्धि हुई है।

यूबीएस का सकारात्मक दृष्टिकोण यह नई तेजी वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस की एक सकारात्मक रिपोर्ट से प्रेरित रही। यूबीएस ने मीशो पर कवरेज शुरू करते हुए इसे 'Buy' रेटिंग दी और 220 रुपये का लक्ष्य बताया। इसका मतलब है कि आज के शिखर से भी लगभग 10% और ऊपर जाने की संभावना है।

यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में मीशो के एसेट-लाइट मॉडल, मजबूत उपयोगकर्ता वृद्धि और वित्तीय मापदंडों में लगातार सुधार को अपने आशावादी नजरिए की मुख्य वजह बताया। ब्रोकरेज ने कहा कि मीशो का व्यापार ढांचा नकदी प्रवाह पैदा करने में सहायक है और नकारात्मक कार्यशील पूंजी इसे कई अन्य इंटरनेट कंपनियों से अलग करती है।

बित्त वर्ष 2030 तक मजबूत ग्रोथ का अनुमान यूबीएस का मानना है कि मीशो का एसेट-लाइट, नेगेटिव वर्किंग-कैपिटल बिजनेस मॉडल इसे लगातार प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मजबूत स्थिति में रखता है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 से वित्त वर्ष 30 के बीच मीशो का नेट मर्चेंडाइज वैल्यू (NMV) 30% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा। इसकी वजह वार्षिक लेनदेन करने वाले यूजर्स (ATUs) की संख्या में 199 मिलियन से 518 मिलियन तक तेज वृद्धि होगी। इसी अवधि में ऑर्डर की आवृत्ति भी 9.2 गुना से बढ़कर 14.7 गुना हो जाने का अनुमान है।

साथ ही, औसत ऑर्डर वैल्यू (AOV) 274 रुपये से घटकर 233 रुपये रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी लॉजिस्टिक्स दक्षता का लाभ पूरे इकोसिस्टम को देती है। वित्त वर्ष 30 तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन 6.8% और समायोजित EBDITA मार्जिन एनएमवी का 3.2% होने का पूर्वानुमान है।

आईपीओ से अब तक का सफर मीशो का 5,421 करोड़ रुपये के आकार का आईपीओ निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा और इसने 79.02 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल किया। इसकी कीमत 105 से 111 रुपये प्रति शेयर के बीच तय की गई थी। आईपीओ में 4,250 करोड़ रुपये के ताजा इश्यू और 10.55 करोड़ शेयरों की ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल थी, जिसकी ऊपरी कीमत पर कीमत 1,171 करोड़ रुपये थी।

मीशो आईपीओ से मिले फंड को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड एवं मार्केटिंग पहल, और अकार्बनिक विकास के मौकों (जैसे अधिग्रहण और रणनीतिक साझेदारी) में निवेश करने की योजना बना रहा है। कुछ हिस्सा सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल होगा।

पिछले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंजों पर मीशो ने शानदार पदार्पण किया था और 111 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 46% से अधिक के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। एनएसई पर इसने 162.50 रुपये (46.40% ऊपर) पर कारोबार शुरू किया था और बाद में यह 55.58% बढ़कर 172.70 रुपये पर पहुंच गया था। आज के उच्च स्तर के साथ, मीशो ने अपने आईपीओ मूल्य से अब तक 79% का उल्लेखनीय लाभ दिया है।

भारत का सबसे तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 30 सितंबर, 2025 को समाप्त बारह महीनों में, वार्षिक लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं और ऑर्डर वॉल्यूम के आधार पर मीशो भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। प्लेटफॉर्म ने एक मजबूत मूल्य-केंद्रित मॉडल बनाया है, जो कम कीमत वाले उत्पाद पेश करता है और इससे अधिक आवृत्ति वाले खरीदार आकर्षित होते हैं।

वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच कंपनी का औसत ऑर्डर वैल्यू 336.71 रुपये से घटकर 274.27 रुपये रह गया है, जो इसकी सस्ती कीमतों वाली रणनीति को दर्शाता है। हालांकि, इसी अवधि में कुल ऑर्डर 102.4 करोड़ से बढ़कर 183.4 करोड़ हो गए हैं।

इस अवधि के बीच, मीशो के वार्षिक लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ता (ATUs) 20.7% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़े और 13.6 करोड़ से 19.8 करोड़ हो गए। प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की संलग्नता का स्तर ऊंचा बना हुआ है। वित्त वर्ष 25 में प्लेटफॉर्म पर औसतन 13.53 अरब डेली प्रोडक्ट आउटलुक दर्ज किए गए।

30 सितंबर, 2025 को समाप्त छह महीनों के दौरान, मीशो पर 153.72 मिलियन औसत दैनिक सक्रिय उत्पाद सूचीबद्ध थे, जो पिछली अवधि के 109.65 मिलियन से अधिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 73.18% ऑर्डर व्यक्तिगत फ़ीड्स और सिफारिशों के माध्यम से जनरेट हुए, जो मीशो की खोज-संचालित मॉडल की ताकत दिखाता है।