मीशो को 13 गुना घाटा, शेयर लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे, क्या खरीदने का है सही मौका?
ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों में पिछले हफ्ते करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट कंपनी के तीसरे तिमाही के निराशाजनक नतीजों के बाद आई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा पिछले साल की समान तिमाही के 37 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर लगभग 13 गुना यानी 491 करोड़ रुपये हो गया है।
लिस्टिंग के बाद का रुख
मीशो के शेयरों का लिस्टिंग के बाद शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन ग्रोथ की स्थिरता को लेकर चिंताओं के बीच अब ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गए हैं। कंपनी को दिसंबर में एनएसई पर 162 रुपये के भाव पर लिस्ट किया गया था, जो 111 रुपये के इश्यू मूल्य से 46% प्रीमियम था।
18 दिसंबर को 254 रुपये के शिखर तक पहुंचने के बाद, शेयर में लगभग 40% की गिरावट आई है और अब यह गुरुवार के 157 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। दोपहर पौने दो बजे के करीब इसमें करीब 4 फीसद की तेजी थी। गौरतलब है कि मौजूदा गिरावट की शुरुआत से पहले, लिस्टिंग के सिर्फ सात सत्रों में ही मीशो का शेयर 129% का मल्टीबैगर बन गया था।
तिमाही आय में वृद्धि
दिसंबर में लिस्ट हुई इस ई-कॉमर्स कंपनी ने तीसरी तिमाही (FY26) में अपना राजस्व पिछले साल की समान तिमाही के 2,674 करोड़ रुपये की तुलना में 32% बढ़ाकर 3,518 करोड़ रुपये कर लिया। कंपनी का घाटा सीक्वेंशियल बेसिस पर भी बढ़ा है, जो दूसरी तिमाही के 411 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है। वहीं, टॉपलाइन में जुलाई-सितंबर तिमाही के 3,074 करोड़ रुपये की तुलना में 14% की तिमाही वृद्धि दर्ज की गई है।
ब्रोकरेज की सलाह
स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने मीशो पर 'Buy' की रेटिंग बरकरार रखते हुए 220 रुपये का टार्गेट रखा है। शेयर की सिफारिश 173 रुपये के मूल्य पर की गई थी, जो 26% की संभावित बढ़त दर्शाता है।
