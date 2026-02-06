Hindustan Hindi News
मीशो को 13 गुना घाटा, शेयर लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे, क्या खरीदने का है सही मौका?

संक्षेप:

मीशो के शेयरों का लिस्टिंग के बाद शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन ग्रोथ की स्थिरता को लेकर चिंताओं के बीच अब ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गए हैं। कंपनी को दिसंबर में एनएसई पर 162 रुपये के भाव पर लिस्ट किया गया था, जो 111 रुपये के इश्यू मूल्य से 46% प्रीमियम था।

Feb 06, 2026 01:53 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों में पिछले हफ्ते करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट कंपनी के तीसरे तिमाही के निराशाजनक नतीजों के बाद आई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा पिछले साल की समान तिमाही के 37 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर लगभग 13 गुना यानी 491 करोड़ रुपये हो गया है।

लिस्टिंग के बाद का रुख

मीशो के शेयरों का लिस्टिंग के बाद शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन ग्रोथ की स्थिरता को लेकर चिंताओं के बीच अब ये अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गए हैं। कंपनी को दिसंबर में एनएसई पर 162 रुपये के भाव पर लिस्ट किया गया था, जो 111 रुपये के इश्यू मूल्य से 46% प्रीमियम था।

18 दिसंबर को 254 रुपये के शिखर तक पहुंचने के बाद, शेयर में लगभग 40% की गिरावट आई है और अब यह गुरुवार के 157 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। दोपहर पौने दो बजे के करीब इसमें करीब 4 फीसद की तेजी थी। गौरतलब है कि मौजूदा गिरावट की शुरुआत से पहले, लिस्टिंग के सिर्फ सात सत्रों में ही मीशो का शेयर 129% का मल्टीबैगर बन गया था।

तिमाही आय में वृद्धि

दिसंबर में लिस्ट हुई इस ई-कॉमर्स कंपनी ने तीसरी तिमाही (FY26) में अपना राजस्व पिछले साल की समान तिमाही के 2,674 करोड़ रुपये की तुलना में 32% बढ़ाकर 3,518 करोड़ रुपये कर लिया। कंपनी का घाटा सीक्वेंशियल बेसिस पर भी बढ़ा है, जो दूसरी तिमाही के 411 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है। वहीं, टॉपलाइन में जुलाई-सितंबर तिमाही के 3,074 करोड़ रुपये की तुलना में 14% की तिमाही वृद्धि दर्ज की गई है।

ब्रोकरेज की सलाह

स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने मीशो पर 'Buy' की रेटिंग बरकरार रखते हुए 220 रुपये का टार्गेट रखा है। शेयर की सिफारिश 173 रुपये के मूल्य पर की गई थी, जो 26% की संभावित बढ़त दर्शाता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

